LAN-GATAZKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Medikuen Greba Batzordeak “gezurretan” aritzea eta negoziazioen “kontakizuna manipulatzea” egotzi dio Osasun Ministerioari

Ministerioak bertan behera utzi zuen ostegunean Greba Batzordearekin eta autonomia-erkidegoekin Esparru Estatutuaren gatazkari heltzeko egitekoak ziren bilera, aldeetako batek bere zatia “ez zuela bete” iritzita. Sindikatuek adierazi dute erkidegoetan mahai espezifikoak sortzeko Ministerioak egindako proposamena juridikoki "biderezina" dela Estatuko-arauak aldatu gabe eta horregatik egin diotela uko bide horri. 

Medikuen protesta bat Txagorritxun.
author image

Olatz Prat | EITB

Azken eguneratzea

Tentsioak gora egin du Monica García buru duen Osasun Ministerioaren eta Medikuen Greba Batzordearen artean, eta ez dirudi une honetan inolako ulermen-punturik dagoenik Medikuen Esparru Estatutuaren gatazkaren konponbidean aurrera egin ahal izateko. Horrenbestez, bere horretan jarraitzen du datorren asterako aurreikusitako medikuen greba-deialdiak.

Medikuen Greba Batzordeak Osasun ministroaren dimisioa edota kargugabetzea eskatu du, “kontakizuna manipulatzen” duela eta negoziazioetan "zorroztasun falta" dagoela iritzia, konponbiderako bidean aurrera egitea zailduz.

Azken talka ostegun honetan gertatu da. Ministroak iragarri zuen Greba Batzordearekin eta autonomia-erkidegoekin Esparru Estatutuaren gatazkari heltzeko aurreikusita zegoen bilera bateratua bertan behera uzten zuela, aldeetako batek  bere zatia “bete ez” zuelako; erkidegoei bidalitako gutunean aitortzen duenez, Ministerioak ez du “deseskalatzeko borondaterik” ikusten.

Joan den apirilaren 17ko bileran, Ministerioak gatazkarako irteera posibletzat planteatu zuen autonomia-erkidegoen eremuan negoziazio mahai espezifikoak sortzea.

Hala ere, sindikatuek ondorioztatu zuten ekimena "bideraezina" zela ikuspegi juridikotik; izan ere, haien esanetan, “indarrean dagoen arau-esparruak eragotzi egiten du mediku eta fakultatiboen kolektiboarentzat negoziazio mahai propioak sortzea, aldez aurretik Estatuko oinarrizko legeria aldatu gabe”, eta, beraz, ez zuten bilera beharrezkoa ikusi.

Batzordeak gaineratu duenez, “ondorio horren oinarri juridikoak hain dira argiak eta sendoak, ezen nekez sinets baitaiteke Ministerioko zerbitzu juridikoek ez zituztela ezagutzen”.

Sindikatuek kontakizuna manipulatzea leporatzen diote, eta negoziazioen garapenaren funtsezko elementuak ez aipatzea, gatazkaren erantzukizuna Greba Batzordearen eta autonomia-erkidegoen gain utziz. 

Medikuak Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza Ekonomia Lan gatazkak Sindikatuak

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X