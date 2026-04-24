Lanbiden lanpostu finkoa lortu duten bi langileri kalte ordaina eman beharko diete, "aldi baterako kontratuen abusuagatik"
Eibarko Lan Arloko 1. Epaitegiak emandako epaia aitzindaria da Euskadin, lehen aldia baita karrerako funtzionario diren langileei aldi baterako kontratuen abusuagatik kalte-ordaina jasotzeko eskubidea aitortzen zaiena.
Eibarko epaitegi batek Lanbideko bi langile finkori kalte-ordaina ematera zigortu du Eusko Jaurlaritza, "aldi baterako kontratuen abusuagatik", EBko Justizia Auzitegiak pasa den apirilaren 14an ezarritako doktrinan oinarrituta. UGT sindikatuak azaldu duenez, Euskadin epai aitzindaria da. Izan ere, lehen aldia da aldi baterako kontratuen abusuagatik kalte-ordaina jasotzeko eskubidea aitortzen zaiena karrerako funtzionario diren langileei.
Epaiaren arabera, Lanbidek 45.938 eta 39.401 euroko kalte-ordaina eman beharko die Lanbideko bi langileri (prozesuaren kostuak aparte). Aipaturiko langileak hamar urte baino egon ziren aldi baterako kontratazioko iruzur egoeran, harik eta egonkortze prozesuaren bitartez 2022an lanpostu finkoa lortu zuten arte.
Epaileak bi arrazoi nagusi aipatzen ditu sektore publikoko langileen alde egiteko. Batetik, aldi baterako kontratuak mugagabe ez-finko bihurtzea ez da proportzionala edo egokia behin-behinekotasunaren abusuaren aurka egiteko. Bestetik, langile batek lanpostu finkoa lortzeak ez du administrazioa (behin-behinekotasunagatik) kalte-ordainak ematetik salbuesten.
Dena den, epaia ez da irmoa eta aldeek helegitea aurkeztu dezakete EAEko Justizia Auzitegi Nagusian.
UGTren arabera, epai hori hasiera baino ez da. Izan ere, Lanbideko 40 langileren antzeko eskaerak kudeatzen ari dira.
