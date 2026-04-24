Jardueraren inkesta
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Langabezia igo egin da EAEn abendutik hona, baina behera egin du iazko martxotik

Eustatek ostiral honetan argitaratutako 2026ko lehen hiruhilekoko datuen arabera, 2.700 landun gutxiago daude eta 5.900 gehiago langabezian aurreko hiruhilekoaren aldean. Langabezia-tasa % 6,7koa da, gazteen kasuan % 12,5ekoa.

Eraikuntzan % 7 igo da okupazioa abendutik. EFEren artxiboko argazkia.

author image

Olatz Prat | EITB

Azken eguneratzea

EUSTATek, Euskal Estatistika Erakundeak, asteazken honetan argitaratu ditu urteko lehen hiruhilekoaren Biztanleria Aktiboaren Inkestaren emaitzak eta datuetatik ondorioztatzen da, 2026ko lehen hiruhilekoan egoerak okerrera egin duela Euskadin aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, baina hobetu egin dela 2025eko hiruhileko berarekin alderatuta.

2026ko lehen hiruhilekoko datuen arabera, 2.700 landun gutxiago eta 5.900 langabe gehiago daude aurreko hiruhilekoaren aldean.

Lanean diharduten pertsonak 1.013.600 dira, aurreko hiruhilekoan baino 2.700 gutxiago beraz, baina aurreko urteko hiruhileko berean baino 18.700 gehiago (% 1,9).

Aurreko hiruhilekoaren aldean, zerbitzuen sektorean 3.800 pertsona gutxiago (%-0,5) daude lanean eta industrian, 3.200 gutxiago (%-1,6); aldiz, eraikuntzan 4.200 gehiago (%+7) daude, eta, lehen sektorean, 100 gehiago (%+1,1).

2026ko lehen hiruhilekoaren amaieran, 73.300 pertsona daude EAEn lan egin nahi eta lanik gabe. Aurreko hiruhilekoan baino 5.900 gehiago dira, eta langabezia-tasa % 6,7ra iritsi da, aurreko hiruhilekoan baino bost hamarren gehiago.

Hala ere, 2025eko hiruhileko berarekin alderatuta, datuek erakusten dute Euskadin 1.300 pertsona gutxiago daudela langabezian, iazko une berean (% 7ko langabezia-tasa) baino ehuneko hiru hamarren gutxiago. 

16-24 urteko gazteen artean langabezia-tasa % 12,5koa da, aurreko hiruhilekoan baino ehuneko 9 hamarren gehiago eta aurreko urteko hiruhileko berean baino hamarren bat gutxiago.

Euskadiko 16 urte eta gehiagoko biztanleriaren % 56,4 aktiboa da, aurreko hiruhilekoko ehuneko bera. 16-64 urteko biztanleriaren artean, okupazio-tasa lau hamarren bat jaitsi da, % 71,5era arte.

Langabezia Lana Eustat Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

medikuak greba huelga médicos txagorritxu
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Medikuen Greba Batzordeak “gezurretan” aritzea eta negoziazioen “kontakizuna manipulatzea” egotzi dio Osasun Ministerioari

Ministerioak bertan behera utzi zuen ostegunean Greba Batzordearekin eta autonomia-erkidegoekin Esparru Estatutuaren gatazkari heltzeko egitekoak ziren bilera, aldeetako batek bere zatia “ez zuela bete” iritzita. Sindikatuek adierazi dute erkidegoetan mahai espezifikoak sortzeko Ministerioak egindako proposamena juridikoki "biderezina" dela Estatuko-arauak aldatu gabe eta horregatik egin diotela uko bide horri. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X