Absentismoa lan-osasunaren "fokua desbideratzeko" erabiltzea leporatu dio ELAk patronalari
Sindikatuak ekitaldi bat egingo du apirilaren 28an Bilbon, "Euskal Herrian absentismoa % 0 da" lelopean, Lan Osasunaren Nazioarteko Eguna dela-eta.
Lan osasunaren “fokua desbideratzeko” asmoz absentismoa erabiltzea leporatu dio ELA sindikatuak patronalari, eta ohartarazi du lan istripuak eta baja medikoak “patronalak bultzatutako lan-baldintza prekarioen ondorio zuzenak” direla.
Hori horrela, sindikatuak iragarri du ekitaldi bat egingo duela apirilaren 28an, Bilbon, Laneko Segurtasun eta Osasunaren Nazioarteko Egunean, "Euskal Herrian absentismoa % 0 da. Kriminalizazioaren aurrean, prebentzioa lehen lerroan" lemaren pean.
ELAk ohar batean adierazi duenez, ekimen horrek "laneko presio eta kontrol praktikak argitara aterako ditu, kasu zehatzen testigantzen" bidez; izan ere, apirilaren 28a, azpimarratu duenez, "salaketa- eta mobilizazio-eguna izan behar da, eta ez ospakizun sinbolikoa".
Sindikatuak ziurtatu du lan-ezbeharren eta baja medikoen gorakada ez dela kasualitatea, prekarietatearen eta produktibitatea eta kostuen murrizketa osasunaren gainetik lehenesten dituen enpresa-ereduaren ondorioa baizik.
Era berean, patronalak, enpresek eta komunikabideek “absentismo” hitza erabiltzea kritikatu du, langileak beren lanpostura "borondatez" ez joatea iradokitzen duelakoan. Izan ere, sindikatuaren ustez, "Euskal Herrian ez da benetako arazoa planteatzen den terminoetan, eta ez du errealitate objektiborik islatzen".
Ildo horretan, ELAk ohartarazi du diskurtso horiek "gero eta gehiago" erabiltzen ari direla "kontrol eta zigor neurriak justifikatzeko, erantzukizuna langile klaseari helarazteko eta kriminalizatzen laguntzeko".
Gogoratu duenez, "absentismoaren etiketa horren azpian, oso egoera desberdinak nahasten dira", hala nola gaixotasunagatiko edo istripuagatiko bajak, ordaindutako baimenak, kontziliazioagatiko lanaldi-murrizketak, kontsulta medikoetara joateko absentziak eta ordu sindikalak.
"Lan-osasunaren narriaduraren egiturazko kausei heldu beharrean, langileak kontrolatzera bideratutako neurriak bultzatzen ari dira, hala nola mutuek bajen kudeaketan duten zeregina indartzea, zaintza-mekanismoak edo aldi baterako ezintasunak murrizteko pizgarriak", salatu du, "arazoaren fokua lekualdatzen duten eta laneko segurtasuna eta osasuna hobetzen laguntzen ez duten neurriak direlako".
Horregatik, ELAk lan-osasuneko politiketan "ikuspegia aldatzea" eskatu du, benetako prebentzioan eta lan-baldintzak hobetzean oinarrituta.
Bere proposamenen artean, honako hauek daude: Lan Ikuskaritza indartzea, EAEn 120 langile gehiago eta Nafarroan 45 gehiago, Europako batez bestekora hurbiltzeko; osasun-sistema publikoan inbertsio handiagoa egitea, osasun mentalaren arreta barne; eta enpresetan prebentzio-politika eraginkorrak garatzea, langileen parte-hartzearekin.
Zure interesekoa izan daiteke
