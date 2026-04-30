Albistea izango dira: Bilbao Basketi harrera, Enplegu Publikoaren Legea eta petrolioaren prezioa
Hauek dira ostegun honetan, 2026ko apirilaren 30ean, titular nagusiek hartuko dituzten gaiak:
-Surne Bilbao Basket, txapeldun: Talde bilbotarrak ospakizun ugari izango ditu gaur Bilbon. Atzoko garaipenaren ostean atsedenerako ia denborarik izan gabe, jokalariek 18:00etan ekingo diete ospakizunei, Bilboko udaletxean. Jokalariak balkoira aterako dira titulua zaleekin partekatzeko.
Lehenengo ekitaldi horren ondoren, taldeak hiriko kaleak zeharkatuko ditu, Bizkaiko Foru Aldundirako bidean, estalkirik gabeko autobus batean. Bertan, 19:00etatik aurrera, Elixabete Etxanobe ahaldun nagusiak harrera egingo die, eta balkoira aterako dira berriro, bertaratzen direnei garaikurra eskaintzeko.
-Enplegu Publikoaren Legea: Legea erreformatzeko zuzenketak aurkezteko epea gaur amaitzen da. EAJk hiru zuzenketa aurkeztu dizkio bere proiektuari, euskararen ezagutzari lotutako baldintzetan “segurtasun juridikoa indartzeko” helburuarekin.
Jeltzaleen proposamenak “proportzionaltasunean sakontzera” eta derrigortasuna “geroratzeko" figura Enplegu Publikoko Eskaintza (EPE) guztietan orokortzera bideratuta daude. Horren bidez, zenbait lanpostutara eskatutako hizkuntza-eskakizuna izan gabe sartu ahal izango litzateke, baldin eta hori geroago egiaztatzen bada.
-Petrolioaren prezioa: Brent petrolio upela, Europan erreferentzia dena, % 5,77 igo da ostegun honetan Londresko etorkizuneko merkatuan, eta 125 dolarrera gerturatu da. Goizaldean are gehiago igo da, eta 126 dolarretik gora ere egon da; hori da 2022tik izan duen preziorik altuena.
