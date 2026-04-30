Será noticia: Recibimiento al Bilbao Basket, Ley de Empleo Público y Precio del petróleo

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 30 de abril de 2026:

-Recibimiento al Surne Bilbao Basket: El equipo bilbaíno vivirá este jueves una intensa jornada de celebraciones en Bilbao. Sin apenas tiempo para el descanso tras el triunfo europeo, la plantilla iniciará los festejos a las 18:00 horas en el Ayuntamiento de Bilbao, donde los jugadores saldrán al balcón para compartir el título con la afición.

Tras ese primer acto, el equipo recorrerá las calles de la villa en un autobús descapotable en dirección a la Diputación Foral de Bizkaia. Allí, a partir de las 19:00 horas, serán recibidos por la diputada general, Elixabete Etxanobe, y volverán a salir al balcón para ofrecer el trofeo al público que se acerque a las inmediaciones.

-Ley de Empleo Público: El plazo de presentación de enmiendas a la reforma de la Ley de Empleo Público llega a su fin. El PNV ha registrado tres a su propio proyecto con el objetivo de "reforzar la seguridad jurídica" en los requisitos relativos al conocimiento del euskera.

Las propuestas de la formación jeltzale se centran en "profundizar en la proporcionalidad" y en "generalizar la figura de la preceptividad diferida" en todas las Ofertas Públicas de Empleo (OPE), lo que permitiría acceder a determinados puestos sin contar inicialmente con el perfil lingüístico exigido, siempre que este se acredite en un plazo posterior.

-Precio del petróleo: El barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se dispara el 5,77 % este jueves y roza los 125 dólares en el mercado de futuros de Londres, aunque durante esta madrugada ha llegado a subir con más fuerza y ha superado los 126 dólares, su precio más elevado desde 2022.