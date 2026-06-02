La Seguridad Social ha marcado un nuevo récord de empleo en el mes de mayo tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra, con 1 042 680 y 322 358 personas afiliadas, respectivamente.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el mercado laboral de la CAV ha sumado 6813 personas (0,66 %) respecto a abril y en Navarra el incremento ha sido de 3576 personas (1,12 %).

En el último año la afiliación ha crecido en 13 531 personas en la CAV (1,31 %) y en 6222 personas en Navarra (1,97 %).

En cuanto a la CAV, el incremento del empleo ha sido mayor en Álava (un 1,22 %), por delante de Bizkaia (0,62 %) y Gipuzkoa (0,44 %).

En el conjunto del Estado español, el mercado laboral ha superado por primera vez los 22,3 millones de personas afiliadas, tras sumar 231 975 empleos de media en mayo.

El paro baja en la CAV en 72 personas y en 618 personas en Navarra

El paro registrado en la Comunidad Autónoma Vasca ha bajado en 72 personas respecto a abril, lo que supone un descenso del 0,07 %, y el número total de desempleados se sitúa en 103 733 personas. En Navarra también ha descendido el paro en mayo, ya que se han contabilizado 618 personas desempleadas menos que en el mes anterior, un 2,14 %, lo que sitúa el total de desempleados en 28 285.

Según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno Vasco, en términos interanuales, el desempleo se ha reducido en Euskadi un 0,88 % (926 personas paradas menos) en mayo en comparación con el mismo mes de 2025 y en Navarra el descenso ha sido del 2,33 % (674 personas menos).

En Álava, el paro se ha reducido en 170 personas (-0,96 %) en mayo. En comparación con el ejercicio 2025 el paro ha caído en 607 personas, lo que supone una caída del 3,34 %.

En Bizkaia se han contabilizado en mayo 50 desempleados más en las oficinas de Lanbide, lo que supone un incremento del 0,09 % respecto a abril, mientras que en la comparativa con el ejercicio anterior el descenso ha sido del 0,06 % (34 personas).

En Gipuzkoa el paro se ha incrementado en mayo en 48 personas (0,18 %) con respecto al mes anterior, mientras que en términos interanuales ha descendido en 285 personas (-1,03 %).



Por otra parte, en el Estado español el paro ha caído en 36 323 personas en mayo. El número total de desempleados se situó en 2 320 721 personas, su menor nivel en este mes desde 2007.

El Gobierno Vasco destaca la evolución positiva del empleo

El Gobierno Vasco ha destacado que el mes de mayo mantiene una trayectoria de "estabilidad y crecimiento del empleo vasco" que "reflejan la solidez del tejido económico y la eficacia de las políticas activas de empleo".

La directora de Empleo del Gobierno Vasco, Arantza Martínez, ha resaltado que el desempleo en la CAV consolida en mayo "la evolución positiva" registrada en los últimos meses y "sigue descendiendo".