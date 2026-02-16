Nuevo acuerdo
El Gobierno español firma la subida del SMI, ¿en cuánto queda el nuevo salario mínimo?

Una vez suscrito, se prevé que el Real Decreto se apruebe este martes, con una subida del 3,1 %.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Foto: EFE
EITB

El Gobierno español firmará este lunes con los sindicatos CC.OO. y UGT el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), que conllevará una subida del 3,1%. De esta manera, el nuevo salario pasará de los actuales 1.184 euros en 14 pagas a 1.221 euros en otras tantas mensualidades, lo que equivale a una subida de 37 euros al mes o, lo que es lo mismo, 518 euros al año.

El acto de la firma tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo y estará presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por la vicepresidenta segunda y ministra del ramo, Yolanda Díaz. Una vez suscrito el acuerdo, el Real Decreto que recoge la subida del SMI se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros del martes.

Con esta subida del SMI en un 3,1%, el salario mínimo de 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general. Para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

El incremento del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores.

La última vez que Sánchez estuvo en un acto de subida del SMI fue en 2020. La subida de entonces fue la última acordada por la patronal. Desde entonces, en los últimos seis años, el ministerio sólo ha acordado con los sindicatos las subidas del salario mínimo.

