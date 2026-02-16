El Gobierno español firma la subida del SMI, ¿en cuánto queda el nuevo salario mínimo?
El Gobierno español firmará este lunes con los sindicatos CC.OO. y UGT el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), que conllevará una subida del 3,1%. De esta manera, el nuevo salario pasará de los actuales 1.184 euros en 14 pagas a 1.221 euros en otras tantas mensualidades, lo que equivale a una subida de 37 euros al mes o, lo que es lo mismo, 518 euros al año.
El acto de la firma tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo y estará presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por la vicepresidenta segunda y ministra del ramo, Yolanda Díaz. Una vez suscrito el acuerdo, el Real Decreto que recoge la subida del SMI se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros del martes.
Con esta subida del SMI en un 3,1%, el salario mínimo de 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general. Para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.
El incremento del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores.
La última vez que Sánchez estuvo en un acto de subida del SMI fue en 2020. La subida de entonces fue la última acordada por la patronal. Desde entonces, en los últimos seis años, el ministerio sólo ha acordado con los sindicatos las subidas del salario mínimo.
Será noticia: huelga del personal médico, traspaso de aeropuertos y aviso amarillo por lluvia
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El personal médico inicia hoy la primera de las cinco semanas de huelga por un Estatuto Marco propio
Según los servicios mínimos fijados en Osakidetza, habrá al menos un médico de atención primaria en cada centro. Es posible que algunas cirugías no urgentes tengan que suspenderse.
Tamara Yagüe (Confebask): "La industria puede rozar la recesión en determinados momentos; van a ser vitales los próximos meses"
Arantza Ruiz entrevista en “12 Minutos” de ETB a la presidenta de Confebask. Yagüe subraya que el crecimiento no es constante en todos los sectores, y asegura que es conveniente ser cautos en cuanto a la industria, ya que los próximos meses serán decisivos.
Siete plantas que conforman el grupo Sarralle pondrán en marcha un ERTE para seis meses
La empresa y los trabajadores no han llegado a un acuerdo en la mayoría de las plantas y, agotado el periodo de consultas, el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) entrará en vigor a partir del lunes. El grupo argumenta razones económicas y tecnológicas para poner en marcha este ERTE.
Los mariscadores gallegos están preocupados por la aparición de mariscos muertos tras las lluvias
El berberecho se ha encarecido un 30%, y la principal causa es las sucesivas tormentas. Los mariscadores gallegos viven con preocupación la oleada de temporales, sobre todo porque con las continuas lluvias se ha reducido la salinidad de las rías, lo que ha provocado que el 70% de los berberechos estén muertos.
El juez del caso Sidenor percibe "claros indicios de criminalidad"
En paralelo al registro de la planta de la empresa en Basauri, el juez autorizó el control de los teléfonos y correos electrónicos de Jainaga y de varios empleados del área comercial, al considerar que sabían que el comprador del acero era un fabricante de armas israelí.
La Fiscalía se opuso ya en enero al registro en Sidenor por la venta de acero a Israel
La Fiscalía no ve apoyo legal a la investigación por genocidio. Además, considera que la investigación se está realizando sin apoyo legal, en lo que se refiere al delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
Las instituciones trasladan al comité de Tubos Reunidos que la clave es reestructurar la deuda
Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Valle de Trápaga se han reunido esta mañana en Lakua con responsables de Gobierno Vasco y la Diputación de Álava para pedir su implicación en la búsqueda de una solución a la actual situación de la compañía tras el anuncio de 301 despidos.
Los usuarios de Kutxabank no podrán sacar dinero en sus cajeros ni pagar con Bizum este sábado
Durante la parada técnica, que se prolongará entre 12 y 18 horas, los clientes podrán pagar con las tarjetas en comercios físicos y online; utilizar los servicios de pago móvil (Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay); sacar dinero a débito con tarjeta en cajeros de cualquier otro banco, sin comisión.