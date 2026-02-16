Akordio berria
Espainiako Gobernuak gutxieneko soldataren igoera sinatuko du, zenbatekoa izango da LGS berria?

Behin akordioa sinatuta, litekeena da Errege Dekretua astearte honetan onartzea, % 3,1eko igoerarekin.

Pedro Sanchez eta Yolanda Diaz Kongresua
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Yolanda Diaz Lan ministroa. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak astelehen honetan sinatuko du lanbidearteko gutxieneko soldata berria (LGS), CCOO eta UGT sindikatuekin. Soldata berria egungo 1.184 euroetatik (14 ordainsaritan) 1.221 eurora igaroko da, hau da, 37 euroko igoera hilean edo 518 eurokoa urtean.

Akordioa sinatzeko ekitaldia Lan Ministerioan izango da, eta Pedro Sanchez Gobernuko presidentea zein Yolanda Diaz bigarren presidenteorde eta arlo horretako ministroa izango dira bertan. Behin akordioa sinatuta, litekeena da astearteko Ministro Kontseiluan onartzea gutxieneko soldataren igoera jasotzen duen Errege Dekretua.

LGSaren igoera % 3,1 izanik, 2026ko gutxieneko soldata 17.094 euro gordin izango da urtean, eta 40,70 euro gordin egunean. Aldi baterako langileentzat eta sasoikako langileentzat, LGSa 57,82 eurokoa izango da jardueraren legezko lanaldiaren arabera. Etxeko langileei dagokienez, ezin izango dute 9,55 euro baino gutxiago kobratu lan egindako ordu bakoitzeko.

LGSaren igoera atzeraeraginkortasunarekin aplikatuko da aurtengo urtarrilaren 1etik aurrera, eta 2,5 milioi langile ingururi eragingo die.

Sanchez 2020an egon zen azkenekoz LGS igotzeko ekitaldi batean. Orduko igoera patronalak adostutako azkena izan zen. Harrezkeroztik, azken sei urteetan, ministerioak gutxieneko soldataren igoerak sindikatuekin soilik adostu izan ditu.

ELAk eta LABek helegitea aurkeztuko dute EAEANren epaiaren aurka, eta mobilizazioa bikoiztu dute, berezko gutxieneko soldata baten truke
Gizartea Politika Ekonomia

