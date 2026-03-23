Osakidetzaren EPErako izen-ematea ireki da, eta probak ekainean egingo dira

Deialdiak 5425 plaza eskainiko ditu, horietatik 2160 berriak. Probak ekainaren 19an, 20an eta 21ean egingo dira.
BARAKALDO (BIKZAIA), 07/02/2026.- Vista general de la primera prueba de la OPE de la 35ª promoción de la Ertzaintza, este sábado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia). EFE/Javier Zorrilla

BECen egindako azterketa baten irudia. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzaren 23-24-25 EPEan izena emateko epea zabalik da, gaurtik aurrera. 5.425 plaza eskainiko dira deialdi honetan, horietatik 2.160 berriak, eta 2026an zehar egingo da. Probak, zehazki, ekainaren 19an, 20an eta 21ean egingo dira, eta hainbat berrikuntza izango dituzte: hurrengo hautaketa-prozesurako oposizio-probaren nota gorde egingo da, eta test motako azterketa bakarra egingo da. Horretarako, galdera-sorta bat jarriko da izangaien eskura, proba prestatzea errazteko.

Deialdia ondorengo kategoria profesionaletarako izango da:

  • Administrari laguntzailea
  • Administraria
  • Erizaina
  • Erizaintzako laguntzailea
  • Zerbitzuetako langilea
  • Zeladorea
  • Fisioterapeuta
  • Laborategiko teknikaria
  • Administrazioko eta  kudeaketako goi-mailako teknikaria 

Izena emateko epearen barruan, Osakidetzak test erako galdera-sorta argitaratuko du. Galdera-sorta hori bat etorriko da gai-zerrenda orokorrarekin eta kategoria bakoitzerako ezarritako gai-zerrenda espezifikoarekin.

Prozesu hori arautuko duten oinarri orokorren ezaugarriak Mahai Sektorialean SME eta SATSE sindikatuen onespenarekin lortutako akordio batean oinarritzen dira. Berrikuntza gisa, izangaiek proba honetan lortzen duten nota gorde ahalko dute hurrengo deialdirako, eta test motako proba bakarra egongo da, zati teorikoa eta praktikoa bilduko dituena, halakorik duten kategorien kasuan.

Gainera, lehen aldiz, eta EPE honekin batera, deialdi bat egingo da desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat, gutxienez 25 plaza egokitu egongo baitira eskakizunetan eta probetan, osasun publikoaren eremuan benetako inklusioa errazteko. Osakidetzak deialdi horretan izena emateko epeen berri emango du laster. Deialdi horretan, erizaintzako laguntzaileen, zeladoreen eta zerbitzuetako langileen kategorietarako plazak eskainiko dira.

