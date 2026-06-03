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Lau pertsona artatu dituzte Gasteizko zabortegi batean izandako sutearen kea arnasteagatik

Sua asteazken honetako 17:00ak aldera piztu da, eta ez dago sugarrak baso-eremura zabaltzeko arriskurik.
18:00 - 20:00
Zabortegiko sutearen irudiak.
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EITB

Azken eguneratzea

Lau pertsona artatu behar izan dituzte asteazken honetan Gardelegiko udal-zabortegian (Gasteiz) piztutako sute baten ondorioz zabaldu den kea arnasteagatik.

Arabako hiriburuko Udalak jakinarazi duenez, sutearen ondorioz, Gasteizko suhiltzaileek Arabako Foru Suhiltzaileen Erakunde Autonomoari laguntza eskatu behar izan diote sua itzaltzeko, eta horretarako "denbora dezente" behar izango dutela aurreikusi dute.

Hala eta guztiz ere, aipatutako iturrien arabera, ez dago arriskurik 17:00ak inguruan hasitako sutea baso-eremura zabaltzeko. Gasteizko Udalak aurreikusi du laster bi kamioi-zisterna iritsiko direla eremura operatiboa indartzeko.

SOS Deiak-ek gomendatu du suteak irauten duen bitartean Gasteizko mendietan aire zabaleko jarduerarik ez egitea, ke handia dagoelako. Halaber, A-2124 errepidetik (Gasteizko mendatea) zirkulatzea saihestea eskatu du, beharrezkoa ez den bitartean.

Suteak Gasteiz Gizartea

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