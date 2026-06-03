Cuatro personas han sido atendidas por inhalación de humo en un incendio declarado este miércoles en el vertedero municipal de Gardelegi, en Vitoria-Gasteiz.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital alavesa, el incendio ha obligado a los bomberos de Vitoria-Gasteiz a solicitar refuerzos al Organismo Autónomo de Bomberos Forales de Álava para apagar el fuego, cuya extinción puede llevar "bastante tiempo".

Pese a ello, las mismas fuentes señalan que no hay riesgo de que el incendio, iniciado alrededor de las 17:00 horas, se extienda a la zona forestal. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz prevé que próximamente lleguen a la zona dos cisternas de refuerzo para el operativo.

SOS Deiak recomienda que mientras dure el incendio no se realicen actividades al aire libre en los Montes de Vitoria, por la intensa humareda. Asimismo, aconseja evitar la circulación por la carretera A-2124 (Puerto de Vitoria), salvo en caso de necesidad.