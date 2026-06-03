Hamar urteren ostean Eibarren atzera zezen-ikuskizunak programatzea gaitzetsi du Haiekin elkarte animalistak
Elkartearen iritziz "atzerapauso handia" da, herriko San Juan jaietan hiru sokamutur saio programatzea, eta ohartarazi duenez "2016an PSE-EEk berak hartutako konpromiso ofizialen kontra doa".
Haiekin elkarte animalistak Eibarko Udal Gobernuaren "atzerapauso etiko sakona" salatu du zezenketen ospakizunak berreskuratu dituela eta, herriko San Juan jaietan hiru sokamutur saio programatu baititu.
Ana Moreno Haiekin elkarteko presidenteak ohar batean deitoratu duenez neurri horrekin "kontzeptu etiko oinarrizkoenetan atzera egiten eta animalien tratu txarrak dibertimendu publikorako erabiltzen tematzen dira agintariak, larriki tematu ere".
Gainera, gogorarazi duenez, 2016an ARA edo Acción Para el Respeto Animal (Animaliekiko Errespetua) elkarteak sinadura-bilketa egin zuen eta "herrian zezen-ikuskizunak bertan behera uztea eskatzen zuten 11.000 lagunen sinadurak bildu zituen". Horren ondorioz, Udalbatzak "mozio transakzional bat onartu zuen, udalerriko alderdi guztiek sinatua".
Argitu duenez, akordio horrekin Udalak konpromisoa hartu zuen "herrian eztabaida publikoa irekitzeko eta animaliak babesteari eta edukitzeari buruzko ordenantza berri bat idazteko, animalien erabilerarekin eta tratu txarrekin lotutako jardueren aurrean udalak izango zuen jarrera arautzeko".
Hala ere, Eibarko Udalak "bere promesak eta betebeharrak bete ez izana" gaitzetsi du. Morenoren ustez, "onartezina da, udal guztiak beren araudiak egokitzera behartzen dituen Euskal Autonomia Erkidegoko Animaliak Babesteko Legea 2022an indarrean sartu eta, gaur egun, Eibarren, duela 38 urteko ordenantza baten arabera funtzionatzea, animalien babesari dagozkion betebeharretatik bat ere bete gabe".
Legezko betebeharren aurrean "zezen-sektorearen mesedetan" aritzea leporatuzeaz gain, Haiekin elkarteko ordezkariak deitoratu duenez, "Udal Gobernuak ez du denborarik galdu herriko zezenzale taldearekin biltzeko, ez eta haiei hamar urterako udal-lokal bat doako lagapena egiteko ere, Udalak bere gain hartuz horniketen eta konponketen kostu guztiak", baina salatu du, bitartean, "herritarrekin hartutako legezko konpromisoak eta animalien babesari buruzko araudi autonomikoa kajoi batean gordeta" dituela.
Azkenik, elkarteak berretsi duenez "animalien aurkako tratu txarrek ez dute lekurik izan behar XXI. mendeko jai-agendan", eta "errespetuan eta bizikidetzan oinarritutako jai herrikoien ereduaren alde" egin du "animalien krudelkeriarik gabekoak".
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