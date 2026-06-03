Espectáculos taurinos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La asociación animalista Haiekin denuncia la vuelta de espectáculos taurinos a Eibar tras diez años

Esta organización ha calificado de "profundo retroceso" la decisión de incluir tres festejos de "sokamuturra" en las próximas fiestas de San Juan de la localidad guipuzcoana, lo que "va en contra de los compromisos oficiales adoptados por el propio PSE-EE en el año 2016", según asegura en un comunicado.

(Foto de ARCHIVO) La plaza de toros de Eibar. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO EIBAR Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 09/6/2022
Imágen aérea de la plaza de toros de Eibar. Foto: Ayuntamiento de Eibar.
Euskaraz irakurri: Hamar urteren ostean Eibarren atzera zezen-ikuskizunak programatzea gaitzetsi du Haiekin elkarte animalistak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La asociación animalista Haiekin ha denunciado "el profundo retroceso ético" del Gobierno municipal de la localidad guipuzcoana de Eibar con la decisión de incluir tres festejos de "sokamuturra" en las próximas fiestas de San Juan de la localidad guipuzcoana. 

En un comunicado, la presidenta de Haiekin, Ana Moreno, ha lamentado que esta medida "supone un grave empeño por parte de las autoridades en retroceder en los conceptos éticos más básicos, legitimando el maltrato de animales como una forma de diversión pública".

Además, ha recordado que en 2016 el grupo Acción Para el Respeto Animal (ARA) lideró una recogida de firmas "en la que más de 11 000 personas exigieron la suspensión de los festejos taurinos en el municipio" y, como consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento "aprobó una moción transaccional firmada por todos los grupos municipales".

Según ha indicado, en ese acuerdo el Consistorio se comprometía a "abrir un debate ciudadano y a redactar una nueva ordenanza sobre protección y tenencia de animales que regulase la postura municipal ante las actividades con uso de animales y el maltrato en festejos públicos".

Sin embargo, ha censurado que el Ayuntamiento de Eibar "no ha cumplido ninguna de sus promesas ni obligaciones". Para Moreno "es inadmisible que, a pesar de que la Ley de Protección Animal del País Vasco entró en vigor en 2022 obligando a todos los ayuntamientos a adaptar sus normativas, Eibar siga rigiéndose hoy en día por una ordenanza de hace 38 años y que no cumpla ninguno de sus deberes con respecto a la protección animal".

Tras denunciar "el trato de favor al sector taurino frente a estas obligaciones legales", la representante de Haiekin ha lamentado que el Gobierno municipal "ha mostrado una gran celeridad para reunirse con la peña taurina local y concederle la cesión gratuita de un local municipal por un periodo de diez años, asumiendo el propio Ayuntamiento todos los costes de suministros y reparaciones", mientras mantiene "guardados en un cajón los compromisos legales adquiridos con la ciudadanía y la normativa autonómica en relación con la protección animal".

Finalmente, la asociación animalista ha reiterado que el maltrato animal "no debe tener cabida en la agenda festiva del siglo XXI" y ha abogado "por un modelo de fiestas populares basadas en el respeto, la convivencia y totalmente exentas de crueldad animal".

Eibar Fiestas Animales Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Global Sumud Euskal Herria presenta querella criminal contra la Ertzaintza y Zupiria por la "brutal" actuación en Loiu

La delegación vasca de la Global Sumud Flotilla ha presentado este martes una querella criminal, como acuasción popular, contra los agentes de la Ertzaintza que actuaron Loiu, los mandos que dirigieron el dispositivo policial y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por varios delitos, entre los que se encuentran detención ilegal, lesiones y delito de odio, tras los incidentes registrados durante el recibimiento a activistas de la flotilla en el aeropuerto de Bilbao. Así lo han anunciado los abogados que representan a la Global Sumud Flotilla de Euskal Herria, Haizea Ziluaga e Iker Sarriegi a las puertas del Juzgado de Bilbao.

Cargar más
Publicidad
X