La asociación animalista Haiekin denuncia la vuelta de espectáculos taurinos a Eibar tras diez años

La asociación animalista Haiekin ha denunciado "el profundo retroceso ético" del Gobierno municipal de la localidad guipuzcoana de Eibar con la decisión de incluir tres festejos de "sokamuturra" en las próximas fiestas de San Juan de la localidad guipuzcoana.

En un comunicado, la presidenta de Haiekin, Ana Moreno, ha lamentado que esta medida "supone un grave empeño por parte de las autoridades en retroceder en los conceptos éticos más básicos, legitimando el maltrato de animales como una forma de diversión pública".

Además, ha recordado que en 2016 el grupo Acción Para el Respeto Animal (ARA) lideró una recogida de firmas "en la que más de 11 000 personas exigieron la suspensión de los festejos taurinos en el municipio" y, como consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento "aprobó una moción transaccional firmada por todos los grupos municipales".

Según ha indicado, en ese acuerdo el Consistorio se comprometía a "abrir un debate ciudadano y a redactar una nueva ordenanza sobre protección y tenencia de animales que regulase la postura municipal ante las actividades con uso de animales y el maltrato en festejos públicos".

Sin embargo, ha censurado que el Ayuntamiento de Eibar "no ha cumplido ninguna de sus promesas ni obligaciones". Para Moreno "es inadmisible que, a pesar de que la Ley de Protección Animal del País Vasco entró en vigor en 2022 obligando a todos los ayuntamientos a adaptar sus normativas, Eibar siga rigiéndose hoy en día por una ordenanza de hace 38 años y que no cumpla ninguno de sus deberes con respecto a la protección animal".

Tras denunciar "el trato de favor al sector taurino frente a estas obligaciones legales", la representante de Haiekin ha lamentado que el Gobierno municipal "ha mostrado una gran celeridad para reunirse con la peña taurina local y concederle la cesión gratuita de un local municipal por un periodo de diez años, asumiendo el propio Ayuntamiento todos los costes de suministros y reparaciones", mientras mantiene "guardados en un cajón los compromisos legales adquiridos con la ciudadanía y la normativa autonómica en relación con la protección animal".

Finalmente, la asociación animalista ha reiterado que el maltrato animal "no debe tener cabida en la agenda festiva del siglo XXI" y ha abogado "por un modelo de fiestas populares basadas en el respeto, la convivencia y totalmente exentas de crueldad animal".

