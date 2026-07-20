Condenan a seis meses de cárcel y una multa al exjefe de Seguridad de Osakidetza que falseó un título para acceder al cargo
Un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha condenado a seis meses de prisión y una multa de 1080 euros al que fuera jefe de Seguridad de Osakidetza por haber presentado “de manera consciente y voluntaria” un título universitario falso para acceder al cargo.
En diciembre de 2025 Osakidetza cesó al responsable de Seguridad tras haber reconocido que no poseía el título universitario que se exigía para el puesto después de comprobarse que no figuraba en el expediente.
El asunto terminó en los tribunales y ahora la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz ha dictado una sentencia de conformidad, es decir, que el acusado reconoce los hechos a cambio de una condena menor.
El condenado no entrará en la cárcel porque la sentencia, que es firme, suspende la ejecución de la pena de prisión durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir en ese periodo.
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