La Policía Foral ha detenido a un hombre de 47 años acusado de un delito de violencia de género y delitos contra la seguridad vial, tras ser localizado en la A-68 gracias al aviso de varios ciudadanos que presenciaron una agresión a su pareja en un área de descanso de Ribaforada (Navarra).

Además, el arrestado conducía sin puntos en el carné de conducir y dio positivo en la prueba indiciaria de drogas, según ha informado la Policía Foral.

Los hechos ocurrieron pasadas las 21:00 horas de este domingo en un área de descanso de la Autovía del Ebro (A-68), a la altura de Ribaforada, donde varios testigos observaron cómo un hombre agredía presuntamente a la mujer que viajaba con él.

Tras el incidente, la pareja abandonó el lugar en un turismo, por lo que los testigos alertaron de inmediato a la Policía Foral y facilitaron una descripción detallada del vehículo.

Con esa información, agentes de la Brigada de Prevención y Atención Ciudadana y de la Brigada de Tráfico de la comisaría de Tudela establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió interceptar el coche pocos minutos después en el kilómetro 91 de la A-68.

Una vez identificado el conductor, los agentes comprobaron que había perdido la totalidad de los puntos del carné de conducir, por lo que también se le investiga por un presunto delito contra la seguridad vial. Además, dio positivo en la prueba indiciaria de detección de drogas.

Tras la actuación policial, el vehículo quedó inmovilizado y el detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Foral en Tudela para la instrucción de las diligencias y su posterior puesta a disposición judicial.

