El incendio de La Mierla está fuera de control y ya han ardido 26 000 hectáreas
Las altas temperaturas no ayudan a extinguir los incendios declarados en el Estado español; el de Guadalajara sigue muy activo, ha alcanzado los 120 kilómetros de ancho y podría empeorar impulsado por el ambiente seco.
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El barco de vela Astral, de Open Arms, llegó el domingo al puerto de La Habana cargado con siete toneladas de asistencia humanitaria destinada a un hospital infantil de la capital cubana. El cargamento entregado incluye insumos médicos de primera necesidad y equipos fotovoltaicos diseñados para garantizar el suministro energético del centro médico pediátrico.
Investigan la muerte a puñaladas de una mujer en una vivienda de Antequera (Málaga)
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Condenan a seis meses de cárcel y una multa al exjefe de Seguridad de Osakidetza que falseó un título para acceder al cargo
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Cuatro detenidos y siete investigados por altercados tras la final del Mundial de fútbol
Se han producido incidentes en Vitoria-Gasteiz, Donostia, Bilbao, Berriz y Berriozar. PNV y EH Bildu han lamentado los mismos, mientras PP y Vox los han tachado de "terrorismo".
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Varios testigos observaron cómo un hombre agredía a una mujer en una estación de servicio en Ribaforada y la colaboración ciudadana permitió interceptar al conductor que conducía sin puntos en el carné de conducir y bajo los efectos de las drogas.