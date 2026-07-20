Incendio en Guadalajara
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El incendio de La Mierla está fuera de control y ya han ardido 26 000 hectáreas

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Vista del humo del incendio forestal, a 20 de julio de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en un plan de contención para frenar el avance de las llamas en la zona de Atienza, aunque el director técnico del dispositivo que lucha contra el incendio de La Mierla ha reiterado que el fuego está "muy lejos" de estar controlado y que está atravesando cortafuegos de hasta 40 metros de longitud. Ramón Comet / Europa Press 20/7/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: La Mierlako sutea itzaltze ahalmenetik kanpo dago eta dagoeneko 26.000 hektarea erre dira
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EITB

Última actualización

Las altas temperaturas no ayudan a extinguir los incendios declarados en el Estado español; el de Guadalajara sigue muy activo, ha alcanzado los 120 kilómetros de ancho y podría empeorar impulsado por el ambiente seco.

Incendios España Sociedad

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