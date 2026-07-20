Comienza el desmantelamiento del viejo viaducto y la antigua estación del Topo en Pasaia
Euskal Trenbide Sarea (ETS) ha iniciado el desmantelamiento del viaducto y la antigua estación del Topo en Pasai Antxo, apenas dos días después de la inauguración de la nueva variante ferroviaria soterrada. Estas primeras labores han arrancado con la retirada del cableado de la catenaria y continuarán con el desmontaje de las vías. De hecho, la licitación para el derribo pesado de la estructura, que cuenta con un plazo de ejecución de un año, se abrirá esta misma semana.
La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha supervisado este lunes sobre el terreno el inicio de las actuaciones en Pasaia. Durante su visita, ha destacado el cumplimiento del compromiso adquirido por su antecesor, Iñaki Arriola, y por la exalcaldesa de la localidad, Izaskun Gómez, de demoler el viejo viaducto inmediatamente después de la apertura de la nueva terminal.
García Chueca ha calificado este proyecto como "un ejemplo impecable de buena gestión" y ha recordado el fuerte impacto social de la obra: "Es una estructura que quedaba a escasos metros de algunas viviendas del municipio, cuyos vecinos disfrutarán de una calidad de vida mejor tras su desmontaje".
La intervención civil, de gran complejidad por la cercanía de los edificios, liberará un total de 2800 metros cuadrados de espacio público. Para minimizar el impacto en el entorno, el punto concreto de derribo se encapsulará mediante una estructura tubular dotada con un sistema de filtrado de polvo.
Una vez que se completen las labores, ha añadido la cinsejera, el Ayuntamiento "tendrá que definir la urbanización que quiera ejecutar". "Al tratarse de suelo municipal le corresponde la responsabilidad del uso que le quiera dar", ha concluido, quien por otra parte ha desvelado que, solamente durante el sábado y el domingo, ya se han registrado más de 6200 viajes en la pasante recién inaugurada.
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