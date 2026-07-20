CONSECUENCIAS DE LAS ALTAS TEMPERATURAS
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El calor arrasa las huertas y golpea a los baserritarras

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Beroa baratzeak hondatzen eta baserritarrak gogor astintzen ari da
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EITB

Última actualización

Las altas temperaturas están pasando factura a los baserritarras. Algunas explotaciones han perdido cosechas enteras de lechuga y otras verduras no alcanzan el tamaño necesario para su venta. Incluso pimientos y guindillas han cambiado de sabor por el calor.

Olas de calor Agricultura Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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