Una persona ha resultado con heridas de diversa consideración en una colisión múltiple ocurrida este martes en la PA-30 en Pamplona (Navarra), que además ha provocado el corte inicial de la vía y posteriores retenciones en la zona tras su reapertura.



Según ha informado la Policía foral, el accidente se ha registrado a las 7:15 horas en el kilómetro 10 de la PA-30 (Ronda de Pamplona), al chocar dos turismos y un camión.



El conductor de uno de los turismos ha tenido que ser excarcelado, y presenta heridas de diversa consideración.



La vía ha permanecido cortada en su totalidad durante las labores de asistencia sanitaria, aunque posteriormente los agentes de la Policía Foral han regulado la circulación dando paso alternativo.