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El choque entre dos turismos y camión en la PA-30 en Pamplona deja un herido

El accidente se ha registrado a las 07:15 horas en el kilómetro 10 de la PA-30 (Ronda de Pamplona), al colisionar dos turismos y un camión. El conductor de uno de los turismos ha tenido que ser excarcelado, y presenta heridas de diversa consideración. El siniestro ha generado retenciones en la zona porque la carretera ha quedado cortada mientras se atendía a los heridos.

Euskaraz irakurri: Istripua PA-30 errepidean, Iruñean: Zauritu bat eta auto-ilarak hainbat talkaren ondorioz
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EITB

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Una persona ha resultado con heridas de diversa consideración en una colisión múltiple ocurrida este martes en la PA-30 en Pamplona (Navarra), que además ha provocado el corte inicial de la vía y posteriores retenciones en la zona tras su reapertura.

Según ha informado la Policía foral, el accidente se ha registrado a las 7:15 horas en el kilómetro 10 de la PA-30 (Ronda de Pamplona), al chocar dos turismos y un camión.

El conductor de uno de los turismos ha tenido que ser excarcelado, y presenta heridas de diversa consideración.

La vía ha permanecido cortada en su totalidad durante las labores de asistencia sanitaria, aunque posteriormente los agentes de la Policía Foral han regulado la circulación dando paso alternativo. 

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