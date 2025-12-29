FALSEDAD DOCUMENTAL
Osakidetza cesa y denuncia por falsear la titulación a su responsable de Seguridad

El presunto defraudador, en el cargo desde 2023, había presentado en su día un título universitario para acceder al puesto, que ha resultado ser falso tal y como él mismo ha reconocido ahora.
(Foto de ARCHIVO) Logo de Osakidetza EUROPA PRESS 10/9/2024
Euskaraz irakurri: Osakidetzako Segurtasun arduraduna kargutik kendu eta titulazioa faltsutzeagatik salatu dute
El Departamento vasco de Salud del Gobierno Vasco ha denunciado por falsedad documental al Jefe de Servicio Corporativo de Seguridad de Osakidetza al que había cesado tras detectar que no contaba con un grado universitario, requisito imprescidible para desempeñar el cargo, que ostentaba desde finales de 2023.

Así lo ha confirmado la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, a preguntas de los medios, tras hacer balance en rueda de prensa de los seis meses de puesta en marcha del Pacto Vasco de Salud

Tal y como ha explicado la responsable de Osakidetza, dentro de los análisis y revisiones que el departamento realiza para "reforzar" y "revisar" aspectos relacionados con el personal, "se detectó que en la aplicación informática no constaba el título que requería el puesto que esta persona estaba ocupando".

Tras acudir al Servicio de Consulta de Títulos Universitarios (NISAE) para comprobar y verificar si allí estaba grabado el título universitario aportado por el denunciado para presentarse al puesto, se vio "que tampoco aparecía en dicho servicio su titulación", pero que "sí constaba en su expediente".

Ante esa situación, ha proseguido Bilbao, y al constatar que ese puesto depende de la Dirección General, se le convocó en cuanto se detectó la situación, "instándole a que presentara el titulo original". Ha precisado que, "ante su titubeo", tras una pregunta directa, reconoció que no tenía el título" por lo que "la actuación fue inmediata" ya que no hacía falta ningún expediente informativo, puesto que "la misma persona lo reconoció, lo que implica el cese en el puesto y la adopción de las medidas que ello conlleva".

consejero-salud-martinez-directora-osakidetza-bilbao-encuntro-informativo

Responsables de Salud en el encuentro informativo donde se ha confirmado la noticia. Foto: EFE

La directora general de Osakidetza ha confirmado que se van a adoptar "las medidas necesarias" para cubrir dicho puesto, para lo cual, "se comprobará si existen candidatos que puedan ocupar esa dirección que cumplan con los requisitos".

El presunto defraudador es un ertzaina que desempeño labores en la dirección de la Policía autonómica

El caso lo hizo público el periodico El Mundo este domingo.  Según el medio, el presunto defraudador es un agente de la ertzaina que desempeñaba labores en la dirección de Coordinación de la Policía autonómica, "con contactos políticos y personales", y que accedió al cargo en 2023 en un proceso creado 'ad hoc' para él, cuando la titular del Departamento de Salud era Gotzone Sagarduy.

Las funciones que tenía asignadas el puesto incluyen la elaboración de los planes de seguridad de una plantilla de 45 000 profesionales, supervisar el trabajo de las contratas de seguridad privadas desplegadas por ambulatorios y hospitales y el análisis de los riesgos de todo el colectivo de sanitarios y pacientes. Además, es el responsable de realizar los informes técnicos en los procesos de adjudicación de contratos de seguridad privada del Departamento de Salud.  El puesto cuenta con un salario de 61.000 euros anuales.

La documentación que el agente presentó en su día para lograr este puesto habría sido compulsada por el Ayuntamiento de Getxo, según el relato del medio.

Sumar registra una solicitud de comparecencia

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha registrado una solicitud de comparecencia del consejero de Salud, Alberto Martínez, para que explique este caso en el Parlamento Vasco.

Según Hernández, la importancia del puesto referido "hace especialmente grave el hecho de que alguien haya podido ocupar dicha plaza durante más de dos años sin haber acreditado previamente los requisitos necesarios y demuestra una enorme negligencia por parte del Gobierno Vasco y el Departamento de Salud".

Osakidetza Denuncias Gobierno Vasco Ertzaintza Sociedad

