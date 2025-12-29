Osakidetza cesa y denuncia por falsear la titulación a su responsable de Seguridad

La directora general de Osakidetza ha confirmado que se van a adoptar "las medidas necesarias" para cubrir dicho puesto, para lo cual, "se comprobará si existen candidatos que puedan ocupar esa dirección que cumplan con los requisitos".

El presunto defraudador es un ertzaina que desempeño labores en la dirección de la Policía autonómica



El caso lo hizo público el periodico El Mundo este domingo. Según el medio, el presunto defraudador es un agente de la ertzaina que desempeñaba labores en la dirección de Coordinación de la Policía autonómica, "con contactos políticos y personales", y que accedió al cargo en 2023 en un proceso creado 'ad hoc' para él, cuando la titular del Departamento de Salud era Gotzone Sagarduy.

Las funciones que tenía asignadas el puesto incluyen la elaboración de los planes de seguridad de una plantilla de 45 000 profesionales, supervisar el trabajo de las contratas de seguridad privadas desplegadas por ambulatorios y hospitales y el análisis de los riesgos de todo el colectivo de sanitarios y pacientes. Además, es el responsable de realizar los informes técnicos en los procesos de adjudicación de contratos de seguridad privada del Departamento de Salud. El puesto cuenta con un salario de 61.000 euros anuales.

La documentación que el agente presentó en su día para lograr este puesto habría sido compulsada por el Ayuntamiento de Getxo, según el relato del medio.

Sumar registra una solicitud de comparecencia

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha registrado una solicitud de comparecencia del consejero de Salud, Alberto Martínez, para que explique este caso en el Parlamento Vasco.



Según Hernández, la importancia del puesto referido "hace especialmente grave el hecho de que alguien haya podido ocupar dicha plaza durante más de dos años sin haber acreditado previamente los requisitos necesarios y demuestra una enorme negligencia por parte del Gobierno Vasco y el Departamento de Salud".