El Gobierno Vasco augura que casi la mitad de medidas del Pacto de Salud estarán implantadas en 2026
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha querido hacer balance del Pacto Vasco de Salud, cuando han transcurrido seis meses desde la aprobación de las 24 líneas estratégicas definidas por todos los agentes participantes. Según ha destacado el el consejero de Salud, Alberto Martínez, el 44 % del total de iniciativas acordadas (332) serán desarrolladas durante el próximo año, y ha subrayado que el 2026 será clave en ese sentido.
Las iniciativas con mayor grado de desarrollo son, según ha concretado, las correspondientes a oncología, al abordaje de las enfermedades cardiovasculares, la cronicidad, así como el proceso de digitalización en la salud. En el ámbito de atención ciudadana, se ha puesto en marcha la plataforma ERANTZUNAK, y se prevé para el próximo año se abra un canal de WhatsApp que permitirá una comunicación directa entre Osakidetza y la ciudadanía.
Los agentes de la mesa del Pacto de Salud acordaron incorporar tecnologías emergentes e inteligencia artificial (IA) y redefinir e incluir nuevos perfiles profesionales. Así, actualmente Salud está identificando las áreas asistenciales donde aplicar IA o la automatización para optimizar procesos y resultados.
Desde el punto de vista organizativo, Osakidetza contará con dos nuevas subdirecciones: una, relacionada con la Salud Mental y el ámbito sociosanitario que refuerza la atención integral, y otra, relacionada con los proyectos estratégicos y la comunicación, además la Subdirección de Desarrollo y Formación cambiará de denominación y asumirá la política lingüística.
Entre otras novedades, psicólogos sanitarios se incorporarán a los equipos de Atención Primaria, y se pondrá en marcha el proyecto HAURSARE, centrado en la atención a la cronicidad y en el cuidado integral de los menores con enfermedades graves o terminales.
Con estos mimbres, el Departamento iniciará en enero un proceso de talleres informativos y participativos en las diferentes OSIs de Osakidetza, para que los y las profesionales de la salud hagan aportaciones y propuestas para implementar dichas medidas. En opinión del consejero de Salud, el Pacto “marca el inicio de una nueva etapa en la forma de entender, gestionar y cuidar la salud de todas las personas en Euskadi”.
