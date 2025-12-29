Osasun Ituneko neurrien ia erdia 2026an ezarriko direla aurreikusi du Eusko Jaurlaritzak
Alberto Martinez buru duen Sailak nabarmendu du, datorren urtea gako izango dela Itunean adostutako neurriak garatzeko.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Euskal Osasun Itunaren balantzea egin nahi izan du gaur, eragileek definitutako 24 ildo estrategiko onartu zirenetik sei hilabete igaro direnean. Alberto Martinez Osasun sailburuak azpimarratu duenez, adostutako ekimen guztien % 44 (332tik 171) hurrengo urtean garatuko dira; hala, 2026a gako izango da ituna gauzatzeko orduan.
Martinezek azaldu du aurrerapauso handiak egin dituztela ondoko arloetan: onkologia, gaixotasun kardiobaskularrak, kronikotasuna eta osasunaren digitalizazioa. Hain justu, arlo horietako neurriak daude garatuen. Herritarren arretaren esparruan, ERANTZUNAK plataforma jarri da martxan, eta 2026rako WhatsApp kanal bat irekitzea aurreikusi dute, Osakidetzaren eta herritarren arteko komunikazio zuzena ahalbideratzeko.
Teknologiaren alorrean, prozesuak eta emaitzak optimizatzeko adimen artifiziala eta automatizazioa baliatzea adostu zuten eragileek. Horren ildoan, hasi dira horiek aplikatzeko asistentzia-arloak identifikatzen, eta profil profesional berriak birdefinitzeari eta sartzeari ekingo diete gero.
Antolamenduaren ikuspegitik, Osakidetzak bi zuzendariordetza berri izango ditu: bata, osasun mentalarekin eta eremu soziosanitarioarekin lotuta, eta bestea, proiektu estrategikoekin eta komunikazioarekin lotuta. Gainera, Garapen eta Prestakuntzako Zuzendariordetzak izena aldatuko du, eta hizkuntza-politika hartuko du bere gain.
Bada gehiago: Lehen Mailako Arretako taldeetan psikologo sanitarioak sartuko dituzte, eta HAURSARE proiektua jarriko dute martxan. Ekimen horrek adingabeen kronikotasunari eta gaixotasun larriak edo terminalak dituzten adingabeen zaintza integralari erantzuna emango dio.
Urtarriletik aurrera, informazio eta partaidetza tailerrak egingo dituzte Osakidetzako ESIetan, hartara, osasunaren arloko profesionalek proposamenak egin ahalko dituzte. Alberto Martinez sailburuaren iritzian, Itunak "aro berri baten hasiera ezarriko du Euskadiko pertsona guztien osasuna ulertu, kudeatu eta zaintzeko moduan”.
