Lau atxilotu eta zazpi ikertu Munduko Futbol Txapelketako finalaren ostean izandako istiluengatik
Gasteizen, Ertzaintzako agenteek hiru gizon kaputxadun (25, 19 eta 18 urtekoak) atxilotu zituzten bart goizaldean, ustez Espainiako selekzioaren kamiseta jantzita zeramaten hainbat pertsonari eraso egiteagatik.
Ertzaintzak lau gizon atxilotu eta zazpi lagun ikertu ditu Munduko Futbol Txapelketako finalaren ondorengo orduetan Gasteizen, Donostian eta Berrizen izandako hainbat gertakariren harira. Jarduketa horiek partidaren atariko uneetan egindakoei gehitu zaizkie.
Gasteizen
Ertzaintzako agenteek hiru gizon atxilotu zituzten joan den goizaldean Gasteizen. 25, 19 eta 18 urteko gizasemeak dira, eta ustez Espainiako selekzioaren elastikoa zeramaten hainbat pertsonari eraso egitea leporatzen zaie. Haietako bi gorroto-delitu baten ustezko egile gisa atxilotu dituzte, eta hirugarrena, gainera, agintaritzaren agenteen aurkako atentatu-delitu batengatik.
Gertaerak goizaldeko ordu bata igaro eta gutxira izan ziren, Judimendi etorbidearen inguruan. Abisu baten bidez jakinarazi zioten Ertzaintzari beltzez jantzitako eta aurpegia estalita zeramaten hainbat pertsona beste talde bati eraso egiten ari zitzaiola. Lehen informazioen arabera, biktimetako batek hainbat ostiko jaso zituen, eta elastikoa urratu zioten kentzen saiatzean.
Lekura bertaratutako Herritarren Babeserako agenteek hiru gazteak atxilotu zituzten; hirurak Espainiako nazionalitatekoak dira. Esku-hartzean, atxilotuetako batek ertzain bati eraso egin zion, eta, horregatik, agintaritzaren agenteen aurkako atentatu-delitua ere egotzi diote.
Horrez gain, atzo arratsaldean, partida hasi aurretik, Ertzaintzak Arabako hiriburuan 22 eta 29 urte bitarteko hiru pertsona identifikatu zituen.
Donostian
Donostian, gizon bat atxilotu dute agintaritzaren agenteen aurkako atentatu-delitu batengatik, eta sei ikertu dituzte Espainiako selekzioaren zaleak mehatxatu eta iraintzeagatik, hertsapen-delitu baten ustezko egile gisa.
Esku-hartzea goizaldeko ordu bata inguruan izan zen Portaleta inguruan, Alde Zaharrean. Bertan, talde bat Espainiako selekzioaren elastikoa zeramaten zaleak beldurtzen eta hertsatzen ari zen.
Biktimen osotasun fisikoa arriskuan zegoela ikusita —une batzuetan inguratuta eta mehatxatuta egon baitziren—, Ertzaintzak esku hartu eta gertakarietan inplikatutako zazpi pertsona identifikatu zituen. 28 urteko gizon bat atxilotu zuten agintaritzaren agenteen aurkako atentatu-delitu batengatik, eta beste sei pertsona —lau gizon eta bi emakume— hertsapen-delitu baten ustezko egile gisa ikertzen ari dira. Inplikatuek 25 eta 33 urte artean dituzte, eta horiez gain, 16 urteko adingabe bat ere badago.
Istiluak Berrizen eta Bilbon
Bizkaian, 40 urteko gizon bat gorroto-delitu baten ustezko egile gisa ikertzen ari dira Berrizen goizaldeko 01:30 aldera izandako istilu baten ondorioz. Ikerketaren arabera, bere ibilgailuarekin talka egin zuen Espainiako selekzioaren garaipena ospatzen ari ziren bi pertsona zihoazen autoaren aurka. Ondoren, ibilgailutik bandera bat kendu , bidaiarietako bati indarrez heldu eta eskumuturrean lesioa eragin zion. Biktimak, 23 eta 21 urteko bi gizon, salaketa jarri dute gertatutakoagatik.
Bilbon ez zen gorabehera aipagarririk izan partida amaitu ondoren. Hala ere, atzo arratsaldean Ertzaintzak 21 pertsona identifikatu zituen Munduko Txapelketako finala zela eta ezarritako segurtasun-dispositiboen barruan. Identifikazio gehienak Casilda Iturriza parkearen inguruan eta Indautxu auzoan egin ziren. Pertsona bat arma zuri batekin mehatxu egiteagatik ikertu zuten, eta lau Herritarren Segurtasuna Babesteko Lege Organikoa urratzeagatik zigortzeko proposatu zituzten.
Eusko Jaurlaritzaren gaitzespena
Bestalde, Eusko Jaurlaritzak eraso horiek gaitzetsi egin ditu. "Jokabide mota hauek bateraezinak dira gure herria definitzen duten errespetuaren eta bizikidetzaren balioekin", adierazi du ohar batean.
Era berean, Eusko Jaurlaritzak "elkartasuna adierazi die erasotutakoei, eta errespetuan, gizalegean eta edozein indarkeria motaren arbuioan oinarritutako bizikidetzarekiko konpromisoa" berretsi du.
EAJren eta PPren erreakzioak
EAJk gaitzetsi egin ditu igande honetan Euskadiko hainbat tokitan Munduko Txapelketako finalaren ospakizunaren harira izandako eraso "onartezinak" eta "jarrera intoleranteak".
Sare sozialetan argitaratutako mezu batean, EAJk Euskal Selekzioak nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko duen eskubidea defendatu du.
"Hori da gure selekzioa, baina betiere errespetutik eta bizikidetzatik", nabarmendu du alderdiak. Gainera, honakoa gehitu du: "Atzo Euskadiko hainbat tokitan gertatutako erasoak eta jarrera intoleranteak onartezinak dira, eta gaitzetsi egiten ditugu".
Bestalde, Bilboko Udaleko PPren bozeramaile Esther Martinez pozik agertu da Casilda Iturrizar parkeko pergolan Munduko Txapelketako finala ikusteko jarritako pantailak izan duen "arrakasta erabatekoarekin". Bilboko PPk sustatutako ekimen horrek "10.000 pertsona baino gehiago bildu" dituela adierazi du, eta, haren esanetan, erakutsi du "normaltasuna nazionalismoaren gainetik dagoela eta inork ezin diela bilbotarrei eragotzi Espainiaren arrakastak harrotasunez ospatzea".
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