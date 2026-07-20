Berriozarko taberna batean Munduko Kopako finala ikusten ari zirela, talde bati egindako erasoa ikertzen ari dira
Herriko taberna batean futbol partida ikusten ari zen militar talde bati barra eta porra hedakorrekin eraso egin omen dio hamar bat lagunek osatutako talde batek. Gutxienez hiru pertsona zauritu dira. Oraingoz ez dute inor atxilotu, erasotzaileek ihes egin zutelako.
Guardia Zibilak ikerketa abiatu du igande gauean Berriozarko (Nafarroa) taberna batean Munduko Kopako finaleko partida ikusten ari zen pertsona talde batek jasandako erasoaren harira; dirudienez, barra eta porra hedakorrak zeramatzaten pertsona kaputxadun batzuek hainbat militarrek osatutako talde bati eraso egin zioten.
Gertaera 22:15ak aldera jazo zen Berriozarko ostalaritza-establezimendu batean. Antza denez, Aizorrozko —Aizoain— kuartel hurbiletik gertu egoten diren militarrak joan ohi dira bertara, eta atzo gauean ere elkartu egin ziren futbol partida elkarrekin jarraitzeko, bezero gehiago zituen terraza batean.
Une batean, hamar bat pertsona kaputxadun sartu ziren tabernan, eta espresuki militarrak zeuden mahaiartera joan ziren, eta barra eta porra hedakorrekin kolpatzen hasi zitzaien.
Guardia Zibilaren iturriek EFE agentziari berretsi diotenez, gutxienez hiru militar zauritu dira; horietako batek buruan zauri irekia du eta hainbat saihets hautsita. Halaber, emakume batek sudurra hautsita du. Guztira, mota desberdinetako zauriak dituzten sei lagun inguru daude; horietako batzuk bertan atenditu zituzten eta beste batzuk osasun-zentro batera eraman behar izan zituzten.
Oraingoz ez da atxiloketarik egon, erasotzaileek lekutik ihes egin zutelako. Bestalde, erasoa jasan dutenetako batzuek salaketak aurkeztu dituzte, printzipioz beste polizia-kidego batzuen aurrean; hala ere, militarren aurkako delitua denez, Guardia Zibilaren polizia judiziala arduratuko dela ikerketaz nabarmendu du.
Horrez gain, erasotzaileek kalteak eragin zituzten lokaleko beiratean eta altzarietan.
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