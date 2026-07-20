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Petilla Aragoiko bizilagunak etxera itzuli dira dagoeneko, Cinco Villaseko sutea egonkortu ondoren

Asteazken honetan Oresen (Zaragoza) piztutako sutea egonkortu egin da eta itzaltze bidean dago, SOS Nafarroako iturriek jakinarazi dutenez.

ORÉS (ZARAGOZA), 19/07/2026.- El operativo desplegado en el incendio forestal de Orés (Zaragoza), que desde el miércoles ha afectado a unas 15.000 hectáreas en la comarca de las Cinco Villas, ha cumplido, en una noche positiva, el objetivo de evitar que aumente la superficie afectada, y durante este domingo va a avanzar en la consolidación del perímetro. EFE/ Javier Cebollada
Oresen (Aragoi) lanean ari diren suhiltzaileen irudia. Argazkia: EFE
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EITB

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Petilla Aragoiko (Nafarroa) 30 bizilagunak etxetik irtenarazi zituen sutea egonkortu da eta itzaltze bidean dago, SOS Nafarroako iturriek zehaztu dutenez. Sutea joan den asteazkenean piztu zen, Oresen (Zaragoza).

Horren ondorioz, agintariek baimena eman diete Petilla Aragoiko biztanleei euren etxeetara itzultzeko.

Bien bitartean, itzaltze lanek aurrera jarraitzen dute Cinco Villaseko eremuan. Petillako inguruan gauean lanean aritu diren suhiltzaileak astelehen goizean ordezkatu dituzte freskatze lanetan arituko diren beste langile batzuek. Une honetan Peralta parkeko suhiltzaile talde bat dago bertan.

Bortzirietako sutea egonkortuta dago, 14 400 hektarea erre ostean
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