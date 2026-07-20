Emakume bat labankadaz hil dute Antequerako (Malaga) etxebizitza batean
Gorpua aurkitu baino ordu batzuk lehenago haren bikotekideak bere buruaz beste egin du eta Polizia Nazionala bi gertaerak lotuta ote dauden ikertzen ari da.
30 urteko emakume bat hilda aurkitu dute Antequerako (Malaga) etxebizitza batean, arma zuriz egindako zauriekin, 14:00ak aldera. Polizia Nazionala gertatua ikertzen ari da, hilketa hori 35 urteko gizon baten suizidioarekin lotuta ote dagoen argitzeko.
Gorpuak indarkeria zantzuak zituela eta, Polizia Zientifikoko espezialistak eta segizio judiziala joan dira etxebizitzara probak biltzera.
Aurkikuntza baino ordu batzuk lehenego, 11:50 aldera, 35 urteko gizon batek bere buruaz beste egin du Antequerako Alcazaba harresitik botata, eta Polizia krimena suizidioarekin lotuta ote dagoen ikertzen ari da.
Ikerketa iturriek zabaldu dutenez, bikote ziren, eta hipotesien artean genero-indarkeria darabilte.
Kasua hilketa matxista gisa baieztatuz gero, 30 emakume izango lirateke aurten genero-indarkeriaren biktimak, 1.371 2003tik, zenbatzen hasi zirenetik.
Malagan bakarrik, uztailean lau emakume hil dituzte indarkeriaz: Uztailaren 1ean 35 urteko emakume bat hilda aurkitu zuten Rincon de la Victoriako putzu batean. 49 urteko bikotekide ohiak krimena aitortu zuen. Astebete geroago, 61 urteko emakume bat eta 31 urteko alaba aurkitu zituzten Mijaseko etxebizitza batean. Ustez labankadaz hil zituen amaren mutil-lagunak, eta ondoren su eman zion etxebizitzari, krimenak ezkutatzen saiatzeko.
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