Atxilotu bat Gasteizen eta 20 identifikatu Bilbon, Munduko Txapelketako finalarekin lotutako istiluetan
Talde batek hesiak eta objektuak bota ditu Espainia-Argentina partidaren emisioa saboteatzeko PPk Bilbon jarritako pantaila erraldoiaren inguruan. Gasteizen, atxilotu bat eta bi identifikatu izan dira.
Ertzaintzak 20 pertsona identifikatu ditu Bilbon, futbol-finala dela eta antolatutako dispositiboan. Horietako bat ikerketapean jarri dute, arma zuriz mehatxu egiteagatik eta objektuak jaurtitzeagatik, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Antza denez, talde bat, tartean kaputxadunak zirela, Doña Casilda parkean sartu eta PPk Espainia eta Argentina arteko Munduko Futbol Txapelketako finala jarraitzeko jarrita zuen pantaila erraldoiaren emisioa saboteatzen saiatu da.
Objektuak jaurti eta hesiak bota dituzte partida hasi baino 40 minutu lehenago, Espainiako zale ugari bertan zirenean.
Zazpi Baietz ekimenak euskal selekzioaren alde arratsaldean deitutako manifestazioan parte-hartzen ari ziren pertsona batzuk Bilboko Doña Casilda parkera joan eta pantaila erraldoiaren atzetik sartu dira. Segurtasun Sailak zabaldu duenez, txikizioak eragiten eta hainbat objektu jaurtitzen hasi dira, bertan zeuden zaleetako batzuk korrika alde egin zuten bitartean.
Une jakin batean, kable batzuk kendu eta pantailaren emisioa gelditzea lortu dute, baina, ondoren, berriro ekin ahal izan zaio partidari.
Ertzaintzak polizia-lerro bat ezarri du, eta, hasiera batean, bost pertsona identifikatu dituela jakitera eman duen arren, ondoren zehaztu du 20 pertsona identifikatu dituztela, ikertua barne.
Identifikatuek 15 eta 46 urte bitartean dituzte.
Istiluak Gasteizen ere
Bestalde, 20:50ak aldera, Ertzaintzak 35 urteko gizon bat atxilotu du Gasteizen, ertzain bati eraso egitea egotzita, finalarekin lotutako istilu batzuetan, agentea pertsona bati laguntzera zihoazenean, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Gainera, Gasteizko Udaltzaingoak ere jakinarazi du bi pertsona identifikatu dituztela arratsaldean, Espainiako kamiseta bat zeraman pertsona bati ustez eraso egiteagatik.
Aipatu iturrien arabera, 18:30 aldera dei bat jaso dute, 'La Roja' ren kamiseta zeraman pertsona bati eraso egin dietela abisu emanez.
Udaltzaingoak ustezko erasoaren arduradunak identifikatu ditu, baina ez dakite nor den biktima, patruila iritsi denean alde eginda zegoelako.
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