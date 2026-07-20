Katamotz iberiar bat antzeman dute Euskadin azken mendean lehen aldiz
Kanpezun atzeman du alea abeltzain batek, argazki-tranpa bidezko kameren bidez. Aurkikuntza honek berresten du berreskuratze-programa bateko ale baten aurrean gaudela.
Katamotz iberiar bat (Lynx pardinus) antzeman dute argazki-tranpa bidezko kameren bidez Kanpezun (Araba). Aurkikuntza historiko hau 2025eko abenduan gertatu zen, baina xehetasunak orain argitaratu dira, eta azken mendean animalia honek Araban eta Euskadin duen presentziaren lehen frogatzat jo dute.
Kanpezuko abeltzain batek izan du katamotzaren berri. Argazki-tranpa kamera bat jarri zuen bere lursailean, bertatik igarotzen ziren basa-animaliak erregistratzeko. Ohiko basakatu edo tejoien argazkiak atera ondoren, ezustekoa hartu zuen: katamotz iberiar baten lehenbiziko froga Arabako lurretan.
Orain arte, katamotz borealaren (Lynx lynx) aleren bat edo beste azaldu dira Arabako lurretan—XX. mendearen hasieran Aizkorri-Aratz mendilerroan, Gorbeian eta Valdegovian erregistratutakoak—. Izan ere, Pirinio iparraldean ohikoa da tamaina handiagoa duen espezie horren presentzia.
Aldiz, kasu honetan, Kanpezuko fototrampeo kamerek hartu duten aleak ziur asko berriro sartutako (reintroducido) animalia bat dela berresten du. Segundo gutxi batzuetako bideoan katamotz iberiarra Arabako Mendialdean oinez ikus daiteke, Euskadin lehen aldiz.
Zer ezaugarri ditu katamotz iberiarrak eta zergatik iritsi da Euskadira?
Katamotz iberiarra (Lynx pardinus) tamaina ertaineko katu itxurako animalia da, Iberiar penintsulako berezko espeziea. Belarri zorrotzak ditu, bizar luzeak eta orban dirdiratsuak ilean. Mediterraneoko mendiari lotutako espeziea da, eta mende hasieran desagertzeko zorian egon ostean, eta gaur egun, espeziea suspertzeko bidean da, kontserbazio-programen arrakastari esker.
Antzemandako katamotzak jarraipen-lepoko bat darama, eta, horrek berresten du penintsulako hegoaldean espeziea berreskuratzeko egiten ari diren programetatik datorren eta monitorizatuta dagoen ale bat dela. Espeziea suspertze-aldi historiko bat izaten ari da: dagoeneko 2.663 aletik gora daude Andaluzian, Gaztela-Mantxan, Extremaduran eta Portugalen.
Euskadin berriro sartzeko proiekturik ez dagoen arren, ale hurbilenak Aragoin daude —Zaragozako probintzian berriki egindako askatzeekin, espeziea Ebroko Haranean zehar zabaltzeko— eta Gaztela eta Leonen, Palentziako probintzian jada ugaritzen hasi baitira.
GPS lepokoek erakutsi dute katamotz horiek egunean 25 kilometro baino gehiago egiteko gai direla, eta autonomia-erkidego desberdinak zeharkatuz 1.000 kilometrotik gorako bidaiak egiten dituztela euren lurren bila.
Bere dieta % 90ean untxiaren menpe dago, baina untxi gutxi dagoenean moldatzeko gaitasun handia erakusten dute.
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