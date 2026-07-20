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Detectado un lince ibérico en Euskadi por primera vez en más de un siglo

El ejemplar ha sido captado por cámaras de fototrampeo en Kanpezo (Álava). A diferencia de las citas del siglo XX vinculadas al lince boreal, este hallazgo confirma la presencia de un ejemplar probablemente reintroducido.
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18:00 - 20:00
Imagen del lince ibérico
Euskaraz irakurri: Katamotz iberiar bat antzeman dute Euskadin azken mendean lehen aldiz
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EITB

Última actualización

Un ejemplar de lince ibérico (Lynx pardinus) ha sido detectado mediante cámaras de fototrampeo en la localidad de Kanpezo (Álava). Este histórico hallazgo, ocurrido en diciembre de 2025 y cuyos detalles trascienden ahora, constituye la primera prueba fehaciente de la presencia de esta especie en Álava y en Euskadi en el último siglo.

El descubrimiento se produjo de forma casual. Un ganadero de Kanpezo instaló una cámara de fototrampeo en su terreno para registrar la fauna que visitaba su parcela. Tras fotografiar habitualmente ginetas, gatos monteses o tejones, se topó con una sorpresa mayúscula: la primera evidencia de un lince ibérico en suelo alavés.

Hasta la fecha, las escasas citas históricas en Álava —registradas a principios del siglo XX en la Sierra de Aitzkorri-Aratz, el Macizo del Gorbea y Valdegovía— se atribuían al lince boreal (Lynx lynx), una especie de mayor tamaño común al norte de los Pirineos. Esta es la primera vez que se constata la variante ibérica. Este documento audiovisual, de apenas unos segundos de duración en el que se puede ver caminar al lince ibérico por la Montaña Alavesa, constituye la única prueba constatada y el primer registro visual de esta especie en la historia de Euskadi.

¿Qué es el lince ibérico y por qué ha llegado hasta Euskadi?

El lince ibérico (Lynx pardinus) es un felino de tamaño medio, endémico de la península ibérica, caracterizado por sus orejas puntiagudas con pinceles negros, patillas largas y un pelaje moteado único. Es una especie ligada al monte mediterráneo que, tras estar al borde de la extinción a principios de siglo, vive hoy un éxito de conservación.

Lince ibérico

El lince avistado porta un collar radiotransmisor, confirmando que es un ejemplar monitorizado procedente de los programas de reintroducción del sur peninsular. La especie vive un momento de recuperación histórico: su población ya supera los 2663 ejemplares repartidos por Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal.

Aunque en Euskadi no existen proyectos de reintroducción, las poblaciones más cercanas se encuentran en Aragón, con sueltas recientes en la provincia de Zaragoza para expandir la especie por el Valle del Ebro y en Castilla y León, donde ya ha comenzado a reproducirse en Palencia.

Los collares GPS revelan que los linces pueden recorrer más de 25 kilómetros en un solo día y realizar trayectos de más de 1000 kilómetros cruzando comunidades autónomas en busca de territorio. 

Su dieta depende en un 90 % del conejo, pero ante su escasez demuestran una gran capacidad de adaptación, llegando a cazar roedores o cérvidos, como el corzo capturado recientemente en el límite entre Zaragoza y Soria.

Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Sociedad

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