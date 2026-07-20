Detectado un lince ibérico en Euskadi por primera vez en más de un siglo

Un ejemplar de lince ibérico (Lynx pardinus) ha sido detectado mediante cámaras de fototrampeo en la localidad de Kanpezo (Álava). Este histórico hallazgo, ocurrido en diciembre de 2025 y cuyos detalles trascienden ahora, constituye la primera prueba fehaciente de la presencia de esta especie en Álava y en Euskadi en el último siglo.

El descubrimiento se produjo de forma casual. Un ganadero de Kanpezo instaló una cámara de fototrampeo en su terreno para registrar la fauna que visitaba su parcela. Tras fotografiar habitualmente ginetas, gatos monteses o tejones, se topó con una sorpresa mayúscula: la primera evidencia de un lince ibérico en suelo alavés.

Hasta la fecha, las escasas citas históricas en Álava —registradas a principios del siglo XX en la Sierra de Aitzkorri-Aratz, el Macizo del Gorbea y Valdegovía— se atribuían al lince boreal (Lynx lynx), una especie de mayor tamaño común al norte de los Pirineos. Esta es la primera vez que se constata la variante ibérica. Este documento audiovisual, de apenas unos segundos de duración en el que se puede ver caminar al lince ibérico por la Montaña Alavesa, constituye la única prueba constatada y el primer registro visual de esta especie en la historia de Euskadi.