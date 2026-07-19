Un detenido en Vitoria y 20 identificados en Bilbao en unos incidentes relacionados con la final del Mundial
Un grupo de personas ha tirado vallas y objetos para sabotear la emisión del partido España-Argentina en la pantalla gigante instalada por el PP en Bilbao. En Vitoria ha habido un detenido y dos identificados.
La Ertzaintza ha identificado a 20 personas en el marco del dispositivo con motivo de la Final de fútbol en Bilbao, incluido un investigado por amenazas con arma blanca y lanzamiento de objetos tras los incidentes registrados cuando un grupo de personas, algunas encapuchadas, han irrumpido en el parque de Doña Casilda y han tratado de sabotear la emisión de la pantalla gigante que el PP había colocado para seguir la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina.
Los altercados, en los que habrían lanzado objetos y tirado vallas, se han producido unos 40 minutos antes de que diera comienzo el partido, cuando ya se habían congregado en la pérgola del parque de Doña Casilda numerosos aficionados de España.
En un momento dado, algunos participantes de la marcha convocada esta tarde por Zazpi Baietz en apoyo a la selección vasca se han dirigido hacia el parque de Doña Casilda de Bilbao y han irrumpido por detrás de la pantalla gigante. A partir de ese momento, habrían empezado a tirar vallas, provocar destrozos y lanzar diversos objetos como botellas, mientras algunos de los aficionados que estaban en el lugar han huido corriendo de la zona.
En un momento dado, han logrado parar la emisión de la pantalla tras arrancar unos cables, aunque posteriormente se ha podido retomar, todo ello, en medio de una amplia presencia policial por parte de la Ertzaintza.
La Ertzaintza ha establecido un cordón policial y, en un primer momento, ha informado de la identificación de cinco personas y un investigado por amenazas con arma blanca y lanzamiento de objetos en el transcurso de los incidentes. Posteriormente, ha precisado que el número de identificados se ha elevado a 20 incluido el investigado.
Los identificados tienen edades comprendidas entre los 15 y los 46 años.
Incidentes en Vitoria-Gasteiz
Por otra parte, sobre las 20:50 horas, la Ertzaintza ha detenido a un hombre de 35 años en Vitoria-Gasteiz acusado de agredir a un ertzaina cuando los agentes de la Policía autónoma acudían a socorrer a una persona en el transcurso de unos incidentes relacionados con la final, según ha confirmado el Departamento de Seguridad.
Además, la Policía local de Vitoria ha informado de que dos personas han sido identificadas esta tarde por agredir a una persona que llevaba una camiseta de España.
Las mismas fuentes han señalado que sobre las 18:30 horas se ha recibido una llamada por una agresión a una persona ataviada con la camiseta de 'La Roja".
La Policía Local ha identificado a los responsables de la presunta agresion, mientras que se desconoce la identidad de la víctima porque, a la llegada de la patrulla, ya había abandonado el lugar.
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