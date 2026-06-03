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Gutxienez 23 pertsona atxilotu dituzte Iruñerrian, Vito Quilesen ekitaldi baten harira izandako istiluengatik

Espainiako Polizia Nazionalaren operazioak irekita jarraitzen du eta atxiloketa gehiago izan daitezke. 

PAMPLONA, 30/10/2025.- El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el activista político Vito Quiles, pese a ser finalmente suspendido, ha provocado enfrentamientos en el mismo recinto universitario y posteriormente en las calles de Pamplona, donde un grupo de personas se ha enfrentado a la Policía Nacional, que ha hecho uso de material antidisturbios. EFE/ Jesús Diges

Pasa den urriaren Iruñean izandako istiluak. Artxiboko argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Polizia Nazionalak gutxienez 23 pertsona atxilotu ditu asteazken honetan Iruñerrian, EITBk baieztatu ahal izan duenez. 

Vito Quiles eskuin muturreko ekintzaileak Nafarroako Unibertsitatean egitekoa zuen ekitaldiaren harira, pasa den urriaren 30ean Nafarroako Unibertsitatean izandako istiluekin lotuta. 

Azkenean hitzordua bertan behera gelditu zen arren, istiluak izan ziren manifestari antifaxisten eta Espainiako Polizia Nazionaleko agenteen artean, bai unibertsitate esparruan, bai Iturrama auzoko kaleetan ere.

Gainera, bi pertsona atxilotu eta bost pertsona zauritu ziren. 

Operazioak zabalik jarraitzen du eta atxiloketa gehiago izan daitezke. 

23 atxiloketa horien kontra manifestazioa deitu dute, 19:00etan, Nabarrerian. 

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