Al menos 23 detenidos en la comarca de Pamplona por los incidentes tras la suspensión de un acto de Vito Quiles
La operación de la Policía Nacional continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
La Policía Nacional ha detenido al menos a 23 personas este miércoles en la comarca de Pamplona, según ha podido confirmar EITB.
Las detenciones tienen relación con los incidentes registrados en la capital navarra tras la suspensión de un acto del agitador ultraderechista Vito Quiles el pasado 30 de octubre en la Universidad de Navarra.
El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el agitador ultraderechista Vito Quiles, finalmente fue suspendido. Pese a la cancelación, se registraron enfrentamientos entre manifestantes antifascistas y agentes de la Policía Nacional, tanto en el recinto universitario como en las calles del barrio de Iturrama, en Pamplona.
Además, dos personas fueron detenidas y al menos cinco personas resultaron heridas.
La operación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Anteriormente otras ocho personas ya habían sido detenidas por estos mismos hechos.
En señal de protesta han convocado una manifestación a las 19:00 horas en Navarrería.
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