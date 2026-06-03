NAVARRA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Al menos 23 detenidos en la comarca de Pamplona por los incidentes tras la suspensión de un acto de Vito Quiles

La operación de la Policía Nacional continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. 

PAMPLONA, 30/10/2025.- El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el activista político Vito Quiles, pese a ser finalmente suspendido, ha provocado enfrentamientos en el mismo recinto universitario y posteriormente en las calles de Pamplona, donde un grupo de personas se ha enfrentado a la Policía Nacional, que ha hecho uso de material antidisturbios. EFE/ Jesús Diges
Incidentes del pasado 30 de octubre en Pamplona. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Gutxienez 23 pertsona atxilotu dituzte Iruñerrian, Vito Quilesen ekitaldi baten harira izandako istiluengatik
author image

EITB

Última actualización

La Policía Nacional ha detenido al menos a 23 personas este miércoles en la comarca de Pamplona, según ha podido confirmar EITB. 

Las detenciones tienen relación con los incidentes registrados en la capital navarra tras la suspensión de un acto del agitador ultraderechista Vito Quiles el pasado 30 de octubre en la Universidad de Navarra. 

El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el agitador ultraderechista Vito Quiles, finalmente fue suspendido. Pese a la cancelación, se registraron enfrentamientos entre manifestantes antifascistas y agentes de la Policía Nacional, tanto en el recinto universitario como en las calles del barrio de Iturrama, en Pamplona.

Además, dos personas fueron detenidas y al menos cinco personas resultaron heridas. 

La operación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Anteriormente otras ocho personas ya habían sido detenidas por estos mismos hechos. 

En señal de protesta han convocado una manifestación a las 19:00 horas en Navarrería. 

Titulares de Hoy Navarra Pamplona Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cinco fallecidos y un herido en un accidente entre un turismo y un camión en la AP-8 en Elgoibar 

Los fallecidos son los cinco ocupantes de la furgoneta, todos agentes de la Policía Foral de Navarra, que se dirigían a realizar prácticas a Iurreta. El conductor del camión ha sido trasladado herido al hospital. Si bien la carretera ha quedado completamente cortada, se ha podido abrir uno de los carriles en dirección Irun. El tráfico permanecerá desviado hasta que se retire el camión "durante la noche".

Cargar más
Publicidad
X