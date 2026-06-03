Irungo Isuri Gutxiko Eremua 2028ko udaberrian sartuko da indarrean
Irungo udalbatzak, osoko bilkuran, 30 salbuespen aurreikusten dituen ordenantzari hasierako onespena eman dio eta orain alegazioak aurkezteko epea zabaldu da. Behin betiko testua aurtengo azken hiruhilekoan onartuko da.
Irungo Udalak Isuri Gutxiko Eremua ezartzeko pausoak ematen jarraitzen du, udalbatzak eremua arautzeko ordenantzari lehen onespena eman ondoren pasa den ostiraleko osoko bilkuran. Testuak 30 salbuespen jasotzen ditu.
Ordenantza jendaurrean jarri dute nahi duen orok alegazioak edo iradokizunak egin ditzan. Epe hori amaitutakoan, Irungo Udalak behin betiko onartu du Isuri Gutxiko Eremua arautzeko udal ordenantza aurtengo azken hiruhikekoan.
Testu berrian bildutako 30 salbuespenak atzo goizean aurkeztu zituzten Borja Olazabal Garapen Jasangarriko ordezkariak eta Sergio Javier Hiri Garapeneko eta Mugikortasun Jasangarrikoak.
Hiriburu izan gabe, Isuri Gutxiko Eremua ezarriko duen EAEko lehen udalerria izango da. 50.000 biztanletik gora izanik, horretara behartuta dago.
30 salbuespen
Isuri Gutxiko Eremua modu progresiboan ezarriko da eta 30 salbuespen izango ditu.
Bi fasetan banatuko da: lehena, 2028ko udaberritik 2029ko abenduaren 31ra; bigarrena, 2030eko urtarrilaren 1etik aurrera.
Ordenantza indarrean jartzen denetik aurrera 0, ECO, C edo B ingurumen etiketa duten ibilgailuak sartuko ahalko dira Isuri Gutxi Eremura, salbuespenak salbuespen.
B ingurumen etiketan duten ibilgailua salbuetsita egongo dira 2029ko abenduaren 31ra arte. Ordutik aurrera, ordenantzan jasotako salbuespen kasuetan baino ezingo dira sartu.
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