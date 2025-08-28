SEGURTASUNA
Espainia bere BPGaren % 2 gastu militarrera bideratzen ari da jada, NATOren arabera

Lehen aldia da Espainiako Estatuak adostutako gastu-helburua betetzen duela. NATOk adierazi du bere herrialde kide guztiek betetzen dutela 2014ko Galesko goi-bileran adostutako gastu-helburua.

Espainiako Armadako militarrak. Artxiboko argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Espainia bere barne-produktu gordinaren % 2 gastu militarrera bideratzen ari da jada, NATOk argitaratutako txosten baten arabera. Horrek bere BPGren proportzio txikiena arlo horretara bideratzen duen aliatuen artean mantentzen du Espainia. Honakoa, lehen aldia da Erakundeko kideek 2014an hurrengo hamarkadarako adostu zuten gastu-helburua betetzen duela.

Espainiako Estatuak % 43,11 handitu du defentsako gastua; izan ere, 2024an 22.693 milioi euro izatetik, aurtenn 33.123 milioi euro izatera igaro da.

NATOk adierazi du aurtengo ekainaren 3ra arte bildutako zifrak direla, eta uste du herrialde kide guztiek betetzen dutela 2014ko Galesko goi-bileran adostutako % 2ko gastu-helburua (2024ra arte).

Espainiarekin batera, % 2an daude Belgika, Txekiar Errepublika, Luxenburgo eta Portugal, eta beste hamar bat herrialdek BPGren % 2 eta % 2,1 bitarteko gastua izango dute defentsan.

Donald Trump AEBko presidentearen presioa eta Errusia eta Ukrainaren arteko gerra kontuan hartuta, NATOko herrialdeek erabaki zuten aurtengo ekainean gastu militarra nabarmen handitzea, hemendik 2035era bitartean, BPGren % 5era arte.

Zehazki, % 5eko zifra hori honako bi gastu-mota hauen batura da: gastu handiena (% 3,5) gastu militar zorrotzari dagokio, hala nola armak erostea, Indar Armatuen soldatak eta pentsioak ordaintzea, misioak eta maniobrak edo ikerketa. Gainera, herrialdeek BPGaren % 1,5 gehiago gastatu beharko dute segurtasunean, zentzu zabalean.

