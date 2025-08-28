Espainia bere BPGaren % 2 gastu militarrera bideratzen ari da jada, NATOren arabera
Lehen aldia da Espainiako Estatuak adostutako gastu-helburua betetzen duela. NATOk adierazi du bere herrialde kide guztiek betetzen dutela 2014ko Galesko goi-bileran adostutako gastu-helburua.
Espainia bere barne-produktu gordinaren % 2 gastu militarrera bideratzen ari da jada, NATOk argitaratutako txosten baten arabera. Horrek bere BPGren proportzio txikiena arlo horretara bideratzen duen aliatuen artean mantentzen du Espainia. Honakoa, lehen aldia da Erakundeko kideek 2014an hurrengo hamarkadarako adostu zuten gastu-helburua betetzen duela.
Espainiako Estatuak % 43,11 handitu du defentsako gastua; izan ere, 2024an 22.693 milioi euro izatetik, aurtenn 33.123 milioi euro izatera igaro da.
NATOk adierazi du aurtengo ekainaren 3ra arte bildutako zifrak direla, eta uste du herrialde kide guztiek betetzen dutela 2014ko Galesko goi-bileran adostutako % 2ko gastu-helburua (2024ra arte).
Espainiarekin batera, % 2an daude Belgika, Txekiar Errepublika, Luxenburgo eta Portugal, eta beste hamar bat herrialdek BPGren % 2 eta % 2,1 bitarteko gastua izango dute defentsan.
Donald Trump AEBko presidentearen presioa eta Errusia eta Ukrainaren arteko gerra kontuan hartuta, NATOko herrialdeek erabaki zuten aurtengo ekainean gastu militarra nabarmen handitzea, hemendik 2035era bitartean, BPGren % 5era arte.
Zehazki, % 5eko zifra hori honako bi gastu-mota hauen batura da: gastu handiena (% 3,5) gastu militar zorrotzari dagokio, hala nola armak erostea, Indar Armatuen soldatak eta pentsioak ordaintzea, misioak eta maniobrak edo ikerketa. Gainera, herrialdeek BPGaren % 1,5 gehiago gastatu beharko dute segurtasunean, zentzu zabalean.
Politikari buruzko albiste gehiago
Gobernu Kontseilua Miramar Jauregian bildu da
Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan hasi du urte politiko berria Donostiako Miramar Jauregian, uda osteko lehen Gobernu Kontseiluarekin. Imanol Pradales lehendakaria buru duen bileran hurrengo hilabeteetarako erronkak eta lehentasunak finkatu dituzte.
Jaurlaritzak gaur ekin dio urte politiko berriari, egonkortasuna, akordioak eta ongizatea lehentasun dituela
Sailburuak 10:00etan bildu dira Donostiako Miramar Jauregian, oporren ondorengo lehen Gobernu Bilera egiteko. Besteak beste, AEBren arantzelek, transferentziek eta etxebizitza-politikek hartuko dute protagonismoa hurrengo hilabeteetan.
EH Bilduk eta Mes per Mallorcak bi alderdien arteko lankidetza indartuko dute
Bi alderdiak Bilbon bildu dira asteazken honetan. Besteak beste, Estatuko eta nazioarteko egungo egoera aztertu dute.
Idurre Eskisabelek adierazi du larrialdi linguistikoan gaudela
Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketa batean, normalizazioa “egintzat” emateak hizkuntzaren erabilera indargabetu egin duela adierazi du Idurre Eskisabelek. "Jauzi kualitatiboa emateko garaia da", gaineratu du Euskalgintzaren Kontseiluaren idazkari nagusiak.
PSNk migratzaileei buruz esandakoak zuzentzeko eskatu dio Valtierrako alkateari
Sozialistek kritikatu dute Manuel Resa Valtierrako alkatearen adierazpenak "onartezinak eta diskriminatzaileak" direla, eta UPNri galdetu diote bere hitzak babesten dituen.
Nafarroak laguntza eta salbuespen fiskalak onartu ditu, udaberriko euri-jasek eragindako kalteak onbideratzeko
Foru Gobernuak martxan jarritako neurri-sortak martxo eta maiatzeko ekaitzek kaltetutako Nafarroako bederatzi herrietako partikular eta entitateei laguntzea du helburu.
Telladok tranpantojotzat du EAJ, eta esan du Sanchezen “beste bazkide bat besterik ez” dela
Donostian egindako ekitaldi batean, Alderdi Popularraren idazkari nagusiak adierazi du Sanchezek “berdintasunari, zuzenbide-estatuari eta espainiarren poltsikoei egindako eraso guztiak EAJk lagunduta" etorri direla.
PPk gobernatutako autonomia erkidegoek suaren aurkako baliabide "sinestezinak" eskatu izana leporatu dio Roblesek Feijoori
Gogoratu du, halaber, UME aktibatzea eskatzeko eskumena beraiei dagokiela: "Armadak ez du ofizioz jarduten".
Espainiako Gobernuak hondamendi eremu izendatu ditu 16 erkidego, ekainaz geroztik izandako sute eta uholdeengatik
Neurri hori ekainaren 23tik abuztuaren 25era bitartean aldaketa klimatikoarekin lotutako hondamendiren bat izan duten autonomia-erkidego guztietan aplikatuko da; alegia, denetan Euskal Autonomia Erkidegoan izan ezik.