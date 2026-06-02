Feijook dio ez dabilela Moncloara iristeko "bidezidor" bila: "Ez nator mesedeak eskatzera, ezta ezer oparitzera ere"

"Egoera den bezain delikatua izanik, ezin gara hausnarketa arinekin jardun", adierazi du Feijook. Jasotako "aholku guztiak" eskertu ostean, "arduraz eta bere uste sendoen arabera" jokatzen jarraituko duela esan du.

18:00 - 20:00

Alberto Nuñez Feijoo, gaur goizean. Argazkia: Europa Press.

Agentziak | EITB

Alberto Nuñez Feijoo PPren buruak esan duenez, ez du Moncloara iristeko "kontzientziak astintzeko" eta "bidezidorrak" bilatzeko xederik: "Ez nator mesedeak eskatzera, ezta ezer oparitzera ere", ziurtatu du, Juntsi eta EAJri hauteskundeak aurreratzea behartzeko zentsura mozio instrumentala egitea proposatu eta biharamunean.

Cercle d'Economiaren urteroko bileraren bigarren egunean, Bartzelonan, Feijook defendatu du Espainiak "proiektu garbia" behar duela, eta zera gaineratu du: "Duintasuna itzuliko diot nire herrialdeari, laguntzarekin edo hura gabe".

Popularren buruak adierazi duenez, PSOEren inguruko ustezko ustelkeria kasuen aurrean 184 diputatuk adierazi dute hauteskundeak nahi dituztela, baina, haren hitzetan "Hitzek ez dute baliorik bere horretan, ez badira ekintza koherenteen bidez gauzatzen". 

Adierazi duenez, "kolapso honetatik ateratzeko, jendeari ahotsa itzuli beste modurik ez dago, hori da legealdi akitu honen amaiera duin bakarra. Teoria praktikara eraman egin behar da", adierazi du PPren presidenteak, eta oposizioko alderdiei "erantzukizun demokratikoa" lehenesteko deia egin die, eta ez "komenentzia politikoa".

