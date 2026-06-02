Feijóo dice que no busca "atajos" para llegar a la Moncloa: "No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este martes que no pretende "remover conciencias" ni buscar "atajos" para llegar a la Moncloa: "No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos", ha asegurado el día después de ofrecer una moción de censura instrumental a Junts y PNV para forzar un adelanto electoral.

En su intervención en la segunda jornada de la reunión anual del Cercle d'Economia, en Barcelona, Feijóo ha defendido que España necesita "un proyecto limpio" y, acto seguido, ha añadido: "Devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ella".

"Tengo muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja reflexiones irreflexivas", ha apuntado Feijóo, que ha asegurado, tras agradecer "todos los consejos" que recibe, que seguirá actuando "con aplomo y responsabilidad" y solamente en función de sus "convicciones".

El líder de los populares ha afirmado que hay 184 diputados en el Congreso que han expresado querer una elecciones ante los presuntos casos de corrupción en torno al PSOE, y ha sostenido: "Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes".

Según ha señalado, "de este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente, es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica", ha manifestado el presidente del PP, y ha llamado a los partidos de la oposición a priorizar la "responsabilidad democrática" y no la "conveniencia política".