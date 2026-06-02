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Uxue Barkos sobre la comisión de Belate: “En Navarra se ha hecho un trabajo serio y riguroso; hubiera sido un buen espejo en el que mirarse la comisión del Senado"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Uxue Barkos Belateko batzordeaz: "Nafarroan lan serioa eta zorrotza egin da; Senatuko batzordeak ispilu ona zuen hor bere buruari begiratzeko"
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EITB

Última actualización

La Senadora de Geroa Bai ha elogiado la labor de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre el caso Koldo y los túneles de Belate, afeando a su vez la comisión paralela en el Senado, que ha funcionado según ella "a golpe de impulsos del PP, según iba necesitando acaparar titulares". 

Geroa Bai Navarra Política

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