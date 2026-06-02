Uxue Barkos Belateko batzordeaz: "Nafarroan lan serioa eta zorrotza egin da; Senatuko batzordeak ispilu ona zuen hor bere buruari begiratzeko"
Geroa Baiko senatariak Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordeak Koldo auziaren eta Belateko tunelen inguruan egindako lana goraipatu du, eta, aldi berean, Senatuko batzorde paraleloak egindakoa deitoratu du, "PPk titularrak behar zituen heinean, kolpeka" funtzionatu baitu, bere ustez.
David Sanchez epaitzen ari den auzitegiak leporatzen zioten delituetako bat kendu dio, preskribatuta dagoelako
Bestalde, astelehen honetan lekukotza eman duten hiru kontserbatoriotako zuzendarik azaldu dutenez, Espainiako Gobernuko presidentearen anaiak "zuzen bete zituen bere eginkizunak", eta kontratazioan emandako ustezko tratua "zurrumurruak eta korridoreetako elkarrizketak" zirela esan dute.
Villarejoren esanetan, Rajoy Barcenasen gaineko operazio "ofizial" batez baliatu zen
Komisario ohiaren arabera, Gobernuko presidente ohia berari eragin ziezaiokeen informazioa bilatzen ari zen.
Feijook zentsura mozio instrumental baten alde egiteko eskatu die EAJri eta Juntsi, “erakundeak garbitu eta hauteskundeak deitzeko”
Voxik gabeko Gobernua proposatu du buruzagi popularrak, "erakundeak garbitzeko" eta hautetsontzietara deitzeko. "Hauteskundeak deitzeko ez dugu behar Vox Gobernuan egotea", adierazi du.
Donostia ez dagoela FIFAren zerbitzura ohartarazi du Jon Insausti alkateak
Jon Insausti alkateak azaldu duenez, 2030eko Munduko Futbol Txapelketa Donostian egiten bada, bateragarria izan beharko du donostiarren eguneroko jardun normalarekin, eta adierazi du urteroko hitzorduekin ere uztargarria izan beharko duela, Donosti Cup eta Jazzaldiarekin, besteak beste.
Aburto: "Tourrean 12 milioi euro inbertitu genituen; Mundialaren kasuan, kopurua askoz handiagoa da"
Juan Mari Aburto Bilboko alkateak Bilbo eta Donostia 2030eko Munduko Txapelketaren egoitza bakar gisa aurkezteko aukera goraipatu du. Dokumentazioa bidalita dago, azpimarratu duenez.
ETAko 14 kide ohiri buruzko informazioa eskatu dio Auzitegi Nazionalak Venezuelari
Dignidad y Justicia elkarteak eskatuta, Iñaki de Juana Chaos eta Eugenio Barrutiabengoari buruzko informazioa eskatu du.
Euskadik 2030eko Munduko Txapelketarekin konpromisoa duela berretsi du "interes orokorraren aldeko proposamen" batekin, Bengoetxearen arabera
Lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak FIFAri helarazitako proposamena defendatu du, Bilbok eta Donostiak elkarrekin egoitza bat osa dezaten. Bere esanetan, euskal herritarrei mesede egitea helburu duen formula izango da.
Santos Cerdan, Leire auzian inputatu ostean: "Ez zen xantaiarik egin, ezta antzerakorik ere"
Auzitegi Nazionalak hainbat pertsona inputatu ditu, tartean, PSOEren Antolakuntza idazkaria izandakoa, PSOEren eta Espainiako Gobernuaren inguruko auzibideak neutralizatzearen truke Diezi legez kanpoko ordainketak egitea leporatuta.
Arabako Batzar Nagusiek Lur Jareetako ohiko osoko bilkura egin dute Urizaharrean
Harrera ofiziala egin ondoren, besteak beste, txistulariek, tronpetariek eta atabalariek harresiraino lagundu diote segizioari. Maiatzeko azken igandean bildu ohi dira urtero, Lur Jareetako herriren batean. Iaz, Urizaharrean ziren biltzekoak, baina bertan behera utzi zuten ekitaldia, bertako alkatea hil zelako.