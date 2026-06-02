EAJk erantzukizun politikoak eskatu dizkio Errenteriako alkateari eta Xenpelar auzia Arartekoaren eta Fiskaltzaren esku utzi du

Alderdi jeltzaleak adingabeak babesteko legezko betebehar guztiak bete ziren argitzea eskatu du.

EITB

EAJk formalki eskatu die astearte honetan Gipuzkoako Fiskaltzari eta Arartekoari iker ditzatela Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolan adingabeei eragindako gertaerak, Aizpea Otaegi (EH Bildu) alkateak emandako azalpenak "nahikoak ez" direla iritzita.

Otaegik agerraldia egin zuen astelehenean, udal kudeaketaren berri emateko, "indarkeria matxistari lotutako kasuei" buruz. Alde batetik, herriko bertso eskolako irakasle bat dago tartean, eta, bestetik, guztiz bestelako gai batean, Kukai Dantza konpainiako Jon Maya dantzaria, egoitza ere Errenterian duena.

Alkateak ziurtatu zuen joan den ostiralean Xenpelar Bertso Eskolari eragiten dioten adingabeen gertakariak Fiskaltzarekin partekatu zituela Udalak, eta Ertzaintzarekin ere bilera bat izan zuela gai horren inguruan.

Hala ere, tokiko EAJren ustez, udal-gobernuak (EH Bildu-Elkarrekin Podemos) eta alkateak orain arte emandako erantzuna "ezagutzen diren gertakarien larritasunak eskatzen duenetik oso urrun dago", eta, horregatik, Fiskaltzari eta Arartekoari gaian inplikatzeko eskatu die formalki.

Gainera, uste du "akatsa" dela Udalak "agerraldi berean publikoki nahastu izana Xenpelar Bertso Eskolarekin eta Kukai eta Jon Mayarekin lotutako kasuak"; izan ere, "egoera horiek desberdinak dira, inplikazio instituzional desberdinak dituzte eta betebehar juridiko ezberdinak dituzte".

Errenteriako Udalak azpimarratu du bere lehentasuna biktimak babestea eta haien borondatea errespetatzea izan dela beti
Ehunka lagunek babestu dute Errenteriako Mugimendu Feministaren deia "Zigorgabetasunari Stop" lelopean
