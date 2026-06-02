El PNV pide responsabilidades políticas a la alcaldesa de Errenteria y traslada el caso Xenpelar al Ararteko y a Fiscalía

El PNV ha pedido formalmente este martes a la Fiscalía de Gipuzkoa y al Ararteko que investiguen "dentro del ámbito de sus respectivas competencias" las situaciones con menores que afectan a la bertso eskola de Errenteria, Xenpelar, tras considerar "insuficientes" las explicaciones ofrecidas al respecto por la alcaldesa, Aizpea Otaegi (EH Bildu).

Otaegi compareció públicamente el lunes para dar cuenta de la gestión municipal sobre "los casos de violencia machista" en los que presuntamente podrían estar implicados, por una parte, un profesor de la bertso eskola de la localidad y, por otra, en un asunto totalmente distinto, el bailarín Jon Maya de la compañía Kukai Dantza, con sede también en Errenteria.

La alcaldesa aseguró que el consistorio había compartido el pasado viernes con la Fiscalía las situaciones con menores que afectan a Xenpelar Bertso Eskola y que también mantuvo una reunión con la Ertzaintza sobre este asunto.

No obstante, el PNV de la localidad considera ahora, en un comunicado, que la respuesta ofrecida hasta la fecha por el Gobierno municipal (EH Bildu-Elkarrekin Podemos) y por la alcaldesa "está muy lejos de la que exige la gravedad de los hechos conocidos", por lo que ha pedido formalmente a la Fiscalía y al Ararteko su implicación en el asunto.

Considera además "un error" que el Ayuntamiento "haya mezclado públicamente en una misma comparecencia el caso relacionado con Xenpelar Bertso Eskola y el vinculado a Kukai y Jon Maya", dado que se trata de "situaciones diferentes con implicaciones institucionales distintas y con obligaciones jurídicas claramente diferenciadas".

El PNV insiste en que "las informaciones conocidas durante los últimos días" sobre este asunto "son de una gravedad extrema", sin perjuicio "de lo que determinen las investigaciones que ahora deberán desarrollarse".