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Pradales, ante un posible adelanto electoral: "Atendiendo a lo que dice Vox, debemos tener las alarmas encendidas"

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Euskaraz irakurri: Pradales, balizko hauteskunde aurrerapenaren inguruan: "Vox tartean bada, alarmak piztuta izan behar ditugu"
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El lehendakari Imanol Pradales ha intervenido en Barcelona en la segunda jornada de la reunión anual del Cercle d'Economia junto con los presidentes catalán, Salvador Illa, y gallego, Alfonso Rueda. Además de la financiación autonómica, han abordado temas como el posible adelanto electoral y posible cambio de ciclo en el Gobierno de España. En ese sentido, Pradales ha afirmado que el Estado vive "un momento muy delicado" que requiere "pensar en las siguientes generaciones" y "no obsersionarse en si habrá o no un cambio de Gobierno".   

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