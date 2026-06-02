Pradales, ante un posible adelanto electoral: "Atendiendo a lo que dice Vox, debemos tener las alarmas encendidas"

El lehendakari Imanol Pradales ha intervenido en Barcelona en la segunda jornada de la reunión anual del Cercle d'Economia junto con los presidentes catalán, Salvador Illa, y gallego, Alfonso Rueda. Además de la financiación autonómica, han abordado temas como el posible adelanto electoral y posible cambio de ciclo en el Gobierno de España. En ese sentido, Pradales ha afirmado que el Estado vive "un momento muy delicado" que requiere "pensar en las siguientes generaciones" y "no obsersionarse en si habrá o no un cambio de Gobierno".