PPk Voxekin itxi du akordia Gaztela eta Leonen
Hiru hilabete eman dituzte negoziatzen, eta gaur, Alderdi Popularrak eta Voxek, eguerdiko hamabietan sinatuko dute gobernu-ituna, Gaztela eta Leonen. Santiago Abascalen alderdiak "lehentasun nazionala" bermatzea lortu du, eta zehazteke dago Extremadurako edo Aragoiko erroldatze eredua aplikatuko den.
PPk eta Voxek koalizio gobernurako akordioa itxi dute Gaztela eta Leonen, bi alderdiek Extremaduran eta Aragoin lortutako itunen ildotik. Negoziazio inguruko iturriek jakinarazi dutenez, gaur eguerdian iragarriko dute laguntza publikoak jasotzeko "lehentasun nazionalaren" ezarpena biltzen dituen ituna.
Alfonso Fernandez Mañuecok, Gaztela eta Leongo Juntaren jarduneko presidente eta PPren inbestidurarako hautagaiak, eta Carlos Pollanek, Voxek Gorteetan duen bozeramaileak, akordioaren edukia, kontseilaritzen banaketa eta konpromisoak betetzeko ezarritako epeak zehaztuko dituzte Gaztela eta Leongo Gorteetan egingo duten agerraldi bateratuan.
Negoziazio gogorrak izan dira azken asteetan, eta Voxek ziurtzat jo du "lehentasun nazionalaren" kontzeptua azken testuaren parte izango litzatekeela. Ikusteko dago Extremadurako eredua —laguntzak autonomia-erkidegoan erroldatzearekin lotzen dituena— ala Aragoikoa —erroldatzearen baldintza Espainia osora hedatzen duena— aukeratzen duten.
Ñabardura hori funtsezkoa da, izan ere, lehen aukerak beste erkidego batzuetan bizi diren Gaztela eta Leongo migratzaileei eragingo lioke, baldin eta itzultzeko eta etxebizitza-laguntzak eskatzeko asmoa badute.
Dokumentuak, halaber, argitu beharko du bi alderdiek zer jarrera duten bakarrik dauden adingabe atzerritarren harreraren eta sindikatuekiko harremanen aurrean, oztopo horiek eragin baitzuten aurreko koalizio gobernua haustea (2024ko uztaila).
Era berean, jakiteko dago Gaztela eta Leongo Memoria Historiko eta Demokratikoari buruzko Dekretua indargabetzeko aukerari nola helduko dioten, aurreko legealdian PPk adostasunerako lege-proposamena alde batera utzi ondoren.
Zure interesekoa izan daiteke
Belarrak "15M aurreko" giroa sumatzen du eta adierazi du hori dela "jarraitu beharreko bidea"
Ione Belarra Podemoseko idazkari nagusiak baztertu egin du bere alderdiak Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen aurkako zentsura-mozioa babestea.
Feijooren zentsura mozio proposamenak ez duela biderik egingo dio Pradales lehendakariak
Imanol Pradalesen arabera, PPren proposamenak Vox ekuazioan sartzea dakar, eta horrek ezinezko egiten du EAJk babesa ematea.
Albiste izango dira: Pradales lehendakariari elkarrizketa TV3en, "12 minutos" saioa Nadia Calviñorekin eta 74. Zinemaldiaren kartelaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Pradales, Espainiako politikaren egungo egoerari buruz: "Guri dagokigunez, alarma guztiak Vox agertzen denean pizten dira"
Kataluniako Generalitateko eta Galiziako Xuntaren presidenteekin batera, mahai-inguru batean hartu du parte gaur lehendakariak, Bartzelonan. Ohartarazi du Voxek autonomien estatua desagerrarazi egin nahi duela.
Arrigorriagako Udalak zinegotzi baten aurkako eraso transfoboa salatu du
EH Bilduk ere salatu du erasoa, eta elkartasuna adierazi dio biktimari. Joan den larunbatean izan zen eraso transfoboa.
EAJk erantzukizun politikoak eskatu dizkio Errenteriako alkateari eta Xenpelar auzia Arartekoaren eta Fiskaltzaren esku utzi du
Alderdi jeltzaleak adingabeak babesteko legezko betebehar guztiak bete ziren ala ez argitzea eskatu du.
Pradales, Espainiako politikaren egungo egoerari buruz: "Guri dagokigunez, alarma guztiak Vox agertzen denean pizten dira"
Imanol Pradales lehendakariak Cercle d'Economia foroak antolatu duen jardunaldi batean hartu du parte, Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidenteekin batera. Erkidegoen finantzazio ereduez ez ezik, Espainiako egoera politikoaz eta hauteskunde aurrerapenaz ere hitz egin dute. Zuhurtzia eskatu du Gasteizko Gobernuaren buruak, baina nabarmendu du aldaketa politikoaren aukerarekin ez dela tematu behar.
Feijook dio ez dabilela Moncloara iristeko "bidezidor" bila: "Ez nator mesedeak eskatzera, ezta ezer oparitzera ere"
"Egoera den bezain delikatua izanik, ezin gara hausnarketa arinekin jardun", adierazi du Feijook. Jasotako "aholku guztiak" eskertu ostean, "arduraz eta bere uste sendoen arabera" jokatzen jarraituko duela esan du.
Uxue Barkos, Belateko tunelen auziko batzordeaz: "Nafarroan lan serioa eta zorrotza egin da; Senatuko batzordeak ispilu ona zuen hor bere buruari begiratzeko"
Geroa Bairen senatariak Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordeak Koldo auziaren eta Belateko tunelen inguruan egindako lana goraipatu du, eta, era berean, Senatuko batzorde paraleloak egindakoa deitoratu, PPk titularrak behar zituen heinean kolpeka" funtzionatu baitu, haren ustez.