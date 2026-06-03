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PPk Voxekin itxi du akordia Gaztela eta Leonen

Hiru hilabete eman dituzte negoziatzen, eta gaur, Alderdi Popularrak eta Voxek, eguerdiko hamabietan sinatuko dute gobernu-ituna, Gaztela eta Leonen. Santiago Abascalen alderdiak "lehentasun nazionala" bermatzea lortu du, eta zehazteke dago Extremadurako edo Aragoiko erroldatze eredua aplikatuko den.

Alfonso Fernández Mañueco

Alfonso Fernandez Mañueco (PP). EFEren artxiboko argazkia

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EITB

Azken eguneratzea

PPk eta Voxek koalizio gobernurako akordioa itxi dute Gaztela eta Leonen, bi alderdiek Extremaduran eta Aragoin lortutako itunen ildotik. Negoziazio inguruko iturriek jakinarazi dutenez, gaur eguerdian iragarriko dute laguntza publikoak jasotzeko "lehentasun nazionalaren" ezarpena biltzen dituen ituna.

Alfonso Fernandez Mañuecok, Gaztela eta Leongo Juntaren jarduneko presidente eta PPren inbestidurarako hautagaiak, eta Carlos Pollanek, Voxek Gorteetan duen bozeramaileak, akordioaren edukia, kontseilaritzen banaketa eta konpromisoak betetzeko ezarritako epeak zehaztuko dituzte Gaztela eta Leongo Gorteetan egingo duten agerraldi bateratuan.

Negoziazio gogorrak izan dira azken asteetan, eta Voxek ziurtzat jo du "lehentasun nazionalaren" kontzeptua azken testuaren parte izango litzatekeela. Ikusteko dago Extremadurako eredua —laguntzak autonomia-erkidegoan erroldatzearekin lotzen dituena— ala Aragoikoa —erroldatzearen baldintza Espainia osora hedatzen duena— aukeratzen duten.

Ñabardura hori funtsezkoa da, izan ere, lehen aukerak beste erkidego batzuetan bizi diren Gaztela eta Leongo migratzaileei eragingo lioke, baldin eta itzultzeko eta etxebizitza-laguntzak eskatzeko asmoa badute.

Dokumentuak, halaber, argitu beharko du bi alderdiek zer jarrera duten bakarrik dauden adingabe atzerritarren harreraren eta sindikatuekiko harremanen aurrean, oztopo horiek eragin baitzuten aurreko koalizio gobernua haustea (2024ko uztaila).

Era berean, jakiteko dago Gaztela eta Leongo Memoria Historiko eta Demokratikoari buruzko Dekretua indargabetzeko aukerari nola helduko dioten, aurreko legealdian PPk adostasunerako lege-proposamena alde batera utzi ondoren.

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