Arrigorriagako Udalak zinegotzi baten aurkako eraso transfoboa salatu du
EH Bilduk ere salatu du erasoa, eta elkartasuna adierazi dio biktimari. Joan den larunbatean izan zen eraso transfoboa.
Arrigorriagako Udalak "gaitzespen irmoa" agertu du joan den larunbatean EH Bilduko zinegotzi batek herrian pairatu zuen eraso transfoboaren aurrean.
Gaur zabaldutako oharrean, Udalak elkartasuna helarazi dio biktimari, eta eskerrak eman dizkie "egoeraren aurrean esku hartu, babestu eta modu aktiboan erantzun zutenei”.
“Horrelako jarrerek erakusten dute elkartasuna eta erantzukizun kolektiboa ezinbestekoak direla gorrotoaren eta diskriminazioaren aurrean”, jaso dute idatzian.
Ildo beretik, EH Bilduk ere zinegotziaren aurkako "eraso eta irain transfobo etengabeak" salatu ditu. "Ez dugu inolako eraso eta jarrera intoleranterik onartuko. Gure elkartasun eta babes osoa erasoa jasan duen zinegotziari", idatzi du koalizioak sare sozialetan.
Eusko Jaurlaritzako Aniztasun, Bizikidetza eta Belaunaldiarteko Elkartasuna Zuzendaritzak biktimari laguntza eskaini dio, Eraberean tratu berdintasunaren aldeko eta diskriminazioaren aurkako sarearen baliabideak eskura jarrita.
Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Sailak bultzatutako zerbitzua da Eraberean, eta arreta espezializatua eskaintzen die jatorriagatik edota sexu orientazio edo identitateagatik bazterkeria pairatu duten biktimei.
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