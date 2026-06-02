Arrigorriaga condena la agresión transfóbica sufrida por un concejal del municipio

El Ayuntamiento de Arrigorriaga ha expresado este martes su "condena rotunda" a la "agresión transfóbica" sufrida el pasado sábado por un concejal de EH Bildu de este municipio.

En una nota, el Consistorio ha hecho llegar "todo su apoyo y solidaridad" a la víctima de estas "agresiones" y ha agradecido la labor de las personas que, en el momento del suceso, intervinieron para proteger a la víctima.

Tras destacar que este tipo de actitudes transfóbicas "no tienen cabida" en el municipio, ha reafirmado "su compromiso para garantizar la diversidad, hacer frente a la discriminación y construir entornos seguros".

En la misma línea, Eh Bildu ha denunciado las "constantes agresiones e insultos transfóbos" que sufrió el concejal. "No toleraremos ningún tipo de agresión ni actitud intolerante. Toda nuestra solidaridad y apoyo al concejal agredido", ha expresado la coalición.