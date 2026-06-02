Arrigorriaga condena la agresión transfóbica sufrida por un concejal del municipio
El Ayuntamiento de Arrigorriaga ha expresado este martes su "condena rotunda" a la "agresión transfóbica" sufrida el pasado sábado por un concejal de EH Bildu de este municipio.
En una nota, el Consistorio ha hecho llegar "todo su apoyo y solidaridad" a la víctima de estas "agresiones" y ha agradecido la labor de las personas que, en el momento del suceso, intervinieron para proteger a la víctima.
Tras destacar que este tipo de actitudes transfóbicas "no tienen cabida" en el municipio, ha reafirmado "su compromiso para garantizar la diversidad, hacer frente a la discriminación y construir entornos seguros".
En la misma línea, Eh Bildu ha denunciado las "constantes agresiones e insultos transfóbos" que sufrió el concejal. "No toleraremos ningún tipo de agresión ni actitud intolerante. Toda nuestra solidaridad y apoyo al concejal agredido", ha expresado la coalición.
La Dirección de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional del Gobierno Vasco ha puesto a disposición de la víctima la red Eraberean.
Eraberean es una red impulsada por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico para luchar contra la discriminación por origen racial, étnico o nacional y por orientación o identidad sexual e identidad de género.
Te puede interesar
El PNV pide responsabilidades políticas a la alcaldesa de Errenteria y traslada el caso Xenpelar al Ararteko y a Fiscalía
La formación jeltzale exige que se aclaren si todas las obligaciones legales de protección de menores fueron cumplidas.
Pradales, ante un posible adelanto electoral: "Atendiendo a lo que dice Vox, debemos tener las alarmas encendidas"
El lehendakari Imanol Pradales ha intervenido en Barcelona en la segunda jornada de la reunión anual del Cercle d'Economia junto con los presidentes catalán, Salvador Illa, y gallego, Alfonso Rueda. Además de la financiación autonómica, han abordado temas como el posible adelanto electoral y posible cambio de ciclo en el Gobierno de España. En ese sentido, Pradales ha afirmado que el Estado vive "un momento muy delicado" que requiere "pensar en las siguientes generaciones" y "no obsersionarse en si habrá o no un cambio de Gobierno".
Feijóo dice que no busca "atajos" para llegar a la Moncloa: "No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos"
"Tengo muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja reflexiones irreflexivas", ha apuntado Feijóo, que ha asegurado, tras agradecer "todos los consejos" que recibe, que seguirá actuando "con aplomo y responsabilidad" y solamente en función de sus "convicciones".
Uxue Barkos sobre la comisión de Belate: “En Navarra se ha hecho un trabajo serio y riguroso; hubiera sido un buen espejo en el que mirarse la comisión del Senado"
La Senadora de Geroa Bai ha elogiado la labor de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre el caso Koldo y los túneles de Belate, afeando a su vez la comisión paralela en el Senado, que ha funcionado según ella "a golpe de impulsos del PP, según iba necesitando acaparar titulares".
El tribunal que juzga a David Sánchez anula uno de los delitos del que le acusaban por haber prescrito
Además, tres directores de conservatorios que han testificado este lunes, han explicado que el hermano del presidente del Gobierno español "ejerció correctamente sus funciones" y que su supuesto trato a favor en la contratación eran "rumores y conversaciones de pasillo".
Villarejo sostiene que Rajoy se aprovechó de una operación "oficial" sobre Bárcenas
El excomisario afirma que el expresidente del Gobierno buscaba información que le pudiese afectar a él.
El alcalde Jon Insausti advierte de que "Donostia no está al servicio de la FIFA"
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha asegurado este lunes que "Donostia ya es mundial" que no hay que aceptar todo lo que se pone sobre la mesa, en referencia a la candidatura de para acoger partidos del Mundial 2030.
Feijóo presiona al PNV y Junts con una moción de censura instrumental para “limpiar las instituciones” y convocar elecciones
El líder popular propone un Gobierno sin Vox para “limpiar las instituciones de manera inmediata” y llamar a las urnas. “Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en un Gobierno”, ha indicado.
Aburto: "En el Tour invertimos 12 millones de euros, aquí hablamos de una cifra muy superior"
El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha puesto en valor la posibilidad de que Bilbao y Donostia se presenten como una única sede del Mundial 2030. La documentación está enviada, según ha subrayado.