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Arrigorriaga condena la agresión transfóbica sufrida por un concejal del municipio

EH Bildu también ha expresado ha denunciado las "constantes agresiones e insultos transfóbos" que sufrió el edil el pasado sábado en el municipio vizcaíno.
Euskaraz irakurri: Arrigorriagako Udalak zinegotzi baten aurkako eraso homofoboa salatu du
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EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Arrigorriaga ha expresado este martes su "condena rotunda" a la "agresión transfóbica" sufrida el pasado sábado por un concejal de EH Bildu de este municipio.

En una nota, el Consistorio ha hecho llegar "todo su apoyo y solidaridad" a la víctima de estas "agresiones" y ha agradecido la labor de las personas que, en el momento del suceso, intervinieron para proteger a la víctima.

Tras destacar que este tipo de actitudes transfóbicas "no tienen cabida" en el municipio, ha reafirmado "su compromiso para garantizar la diversidad, hacer frente a la discriminación y construir entornos seguros".

En la misma línea,  Eh Bildu ha denunciado las "constantes agresiones e insultos transfóbos" que sufrió el concejal.  "No toleraremos ningún tipo de agresión ni actitud intolerante. Toda nuestra solidaridad y apoyo al concejal agredido", ha expresado la coalición. 

La Dirección de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional del Gobierno Vasco ha puesto a disposición de la víctima la red Eraberean.

Eraberean es una red impulsada por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico para luchar contra la discriminación por origen racial, étnico o nacional y por orientación o identidad sexual e identidad de género.

Titulares de Hoy LGTBI Arrigorriaga Bizkaia Política

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