ESPAINIAKO GOBERNUA
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Pradales, balizko hauteskunde aurrerapenaren inguruan: "Vox agertzen denean, alarma guztiak pizten dira"

Kataluniako Generalitateko eta Galiziako Xuntako presidenteekin batera, mahainguru batean hartu du parte gaur lehendakariak, Bartzelonan. Ohartarazi du Voxek autonomien estatua desagerrarazi nahi duela, 

18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernura heldu litekeen ziklo politiko aldaketaren aurrean, zuhurtzia eskatu du Imanol Pradales lehendakariak, baina adi egon beharra ere nabarmendu du. Esan duenez, Alderdi Popularrarekin batera ekuazioan Vox alderdi ultraeskuindarra sartzen bada, "alarma guztiak pizten dira". 

"Asko hitz egiten da etor daitekeenaz, baina guretzat alarma guztiak pizten dira, Vox sartzen bada. Zergatik? Autogobernuaren aurkako posizio irmoa duelako, ez duela sinisten gure erakundetan eta gure identitatea ere ez duelako defendatzen", esan du. Halere, gaineratu du aldaketa politikoaren aukerarekin ez dela tematu behar. 

Cercle d'Economia foroak Bartzelonan antolatu duen jardunaldi batean hartu du parte lehendariak, Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidenteekin, hurrenez hurren, batera. Erkidegoen finantzazio ereduez ez ezik, Espainiako egoera politikoaz eta balizko hauteskunde aurrerapenaz hitz egin dute. 

Bere aldetik, Illa buruzagi kataluniarrak uste du Espainiako Gobernuari oraindik "bidea" geratzen zaiola egiteko, eta baztertu egin du Pedro Sanchez presidenteak hauteskundeak aurreratzeko aukera. Gainera, alternatiba "iluna" eta "atzerakoia" ikusten duela esan du. 

Aldiz, Ruedak adierazi du PSOEren garaia agortuta dagoela eta herritarrei hitza eman behar zaiela. Hauteskundeak aurreratzea dela aukera egokiena esan du, Espainiako politikagintzak bizi duen egoera nahasiari aurre egiteko. 

Espainiako gobernua EAJ-PNV Psoe Eguneko Titularrak Politika PP Imanol Pradales

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pradales, balizko hauteskunde aurrerapenaren inguruan: "Vox agertzen denean, alarma guztiak pizten dira"

Imanol Pradales lehendakariak Cercle d'Economia foroak antolatu duen jardunaldi batean hartu du parte, Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidenteekin, hurrenez hurren, batera. Erkidegoen finantzazio ereduez ez ezik, Espainiako egoera politikoaz eta balizko hauteskunde aurrerapenaz ere hitz egin dute. Zuhurtzia eskatu du Gasteizko gobernuburuak, baina aldaketa politikoaren aukerarekin ez dela tematu behar nabarmendu du.

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