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Pradales, ante un posible adelanto electoral: "Atendiendo a lo que dice Vox, debemos tener las alarmas encendidas"

En un diálogo en Barcelona, junto al presidente de la Generalitat y el presidente de la Xunta de Galicia, el lehendakari ha advertido de que Vox aboga, entre otras cuestiones, por la supresión de las autonomías.
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Euskaraz irakurri: Pradales, balizko hauteskunde aurrerapenaren inguruan: "Vox agertzen denean, alarma guztiak pizten dira"
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El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que si Vox forma parte de un potencial cambio de ciclo político en el Estado, solo pueden "tener las alarmas encendidas". Ha recordado que el partido de ultraderecha lleva en el programa acabar con el Estado de las Autonomías y la identidad vasca. 

"La posición de Vox, muy minoritaria en el Parlamento vasco, pero de manera permanente, es la de cuestionar el autogobierno vasco, las instituciones del autogobierno vasco y la propia identidad vasca", ha explicado.

Lo ha dicho durante la 41 Reunió Cercle d'Economia que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, desde el lunes hasta el miércoles, y en el que ha participado junto al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Aun así, ha afirmado que hay que mirar más allá y centrarse en otras cuestiones antes de llegar a ese potencial escenario: "¿Podemos seguir en este clima de crispación y polarización extrema, que todo apunta que va a ir a más, cuando nos estamos jugando temas tan relevantes como la economía estratégica en Europa?", se ha preguntado.

Por su parte, Salvador Illa ha asegurado que todavía "le queda recorrido" a la actual legislatura, descartando así un adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tal y como le piden PP, PNV y Junts. 

"Lo que veo no me gusta, no veo una alternativa conservadora, veo una alternativa de Vox involucionista", ha dicho el líder catalán.

Mientras,  Alfonso Rueda ha reclamado convocar elecciones generales y abrir una nueva etapa en la que se aborden los asuntos que. Según el dirigente popular, llevan demasiado tiempo aplazándose: "Esto debe acabarse cuanto antes", ha señalado.

 

 

 

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