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Albiste izango dira: Pradales lehendakariari elkarrizketa TV3en, "12 minutos" saioa Nadia Calviñorekin eta 74. Zinemaldiaren kartelaren aurkezpena

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la sesión 'España, territorio y liderazgo: La visión de los presidentes autonómicos', en la 41 Reunió Cercle d'Economia, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 2 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Con el lema ‘Autonomía estratégica de Europa: ¿mito o realidad?’, la 41 Reunió del Cercle d’Economia 2026 se celbra entre el 1 y el 3 de junio para abordar las capacidades reales de la UE para no quedar subordinada ni a Estados Unidos ni a China en un contexto de reconfiguración geopolítica, guerras, crisis energética y avance acelerado de la inteligencia artificial. David Zorrakino / Europa Press 02/6/2026
Pradales lehendakaria, atzo, Bartzelonan. Argazkia: Europa Press.
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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 3an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Pradales lehendakariari elkarrizketa, TV3en: Asteartean Bartzelonan Cercle d'Economiak antolatutako mahai-inguru batean parte hartu ostean, TV3 Kataluniako telebista publikoan elkarrizketatuko dute, asteazken honetan. 

- 12 minutos saioan, Nadia Calviño: ETB2ko 12 minutos saioan Nadio Calviño elkarrizketatuko dute. Europako Inbertsio Bankuaren presidentea Euskadin izan da aste honetan eta Arantza Ruiz EITB Mediako Albistegi zuzendariak Euskadiko ekonomiaren inguruan galdetu dio, bai eta nazioarteko tentsioen ondorioez eta Euskadiren aukerez ere. 

- 74. Zinemaldiaren kartelaren aurkezpena: Donostiako 74. Zinemaldiaren kartela aurkeztuko dute gaur eguerdian Tabakaleran. Bertan izango da Jose Luis Rebordinos, Zinemaldiaren zuzendaria eta Maialen Beloki zuzendariordea. Irailaren 18tik 26ra egingo den Zinemaldia izango da Rebordinosen azkena, urtarrilean Belokik hartuko baitu nazioarteko zinema jaialdiaren gidaritza. 

Imanol Pradales Katalunia Zinemaldia Kultura Politika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pradales, Espainiako politikaren egungo egoerari buruz: "Guri dagokigunez, alarma guztiak Vox agertzen denean pizten dira"

Imanol Pradales lehendakariak Cercle d'Economia foroak antolatu duen jardunaldi batean hartu du parte, Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidenteekin batera. Erkidegoen finantzazio ereduez ez ezik, Espainiako egoera politikoaz eta hauteskunde aurrerapenaz ere hitz egin dute. Zuhurtzia eskatu du Gasteizko Gobernuaren buruak, baina nabarmendu du aldaketa politikoaren aukerarekin ez dela tematu behar.

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