Será noticia: entrevista al lehendakari Pradales en TV3, programa '12 Minutos 'con Nadia Calviño y presentación del cartel del 74º Zinemaldia
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 3 de junio de 2026:
- Entrevista con el lehendakari Pradales en TV3: Tras participar el martes en una mesa redonda organizada por el Cercle d'Economia en Barcelona, será entrevistado este miércoles en la televisión pública catalana TV3.
- '12 minutos', Nadia Calviño: El programa '12 minutos' de ETB2 entrevistará a Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, quien ha estado esta semana en Euskadi. La directora de noticias de EITB Media, Arantza Ruiz, le preguntará sobre la economía vasca, así como sobre las consecuencias de las tensiones internacionales y las oportunidades de Euskadi de cara a futuro.
- Presentación del cartel del 74º Zinemaldia: Este mediodía se presentará en Tabakalera el cartel oficial del 74º Festival de Cine de San Sebastián. Estarán presentes José Luis Rebordinos, director del Festival, y Maialen Beloki, subdirectora. Este Festival, que tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre, será el último de Rebordinos, ya que Beloki asumirá la dirección del festival internacional en enero.
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