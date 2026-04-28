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El Congreso deroga la prórroga de los alquileres con la mayoría que suman PP, Vox y Junts

El decreto ley, en vigor desde marzo, permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta.

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Pedro Sánchez charla con Patxi López, hoy, en el Congreso. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kongresuak indargabe utzi du alokairuen dekretua, PP, Vox eta Junts alderdien botoekin
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EITB

Última actualización

Se ha cumplido el guión. El PP, Vox y Junts han vuelto a sumar sus votos este martes en el Pleno del Congreso para derogar el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 impulsado por el Gobierno de coalición y abanderado por Sumar, socio minoritario del Ejecutivo.

Además de esas tres formaciones, también ha votado en contra del texto UPN, mientras que el PNV se ha abstenido y el resto del hemiciclo ha votado a favor, entre ellos, EH Bildu. Así, el resultado final ha sido de 166 votos a favor, 177 en contra y 6 abstenciones.

De este modo, el texto que estaba en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, esto es el 20 de marzo, ha quedado derogado y sin efectos legislativos. El decreto, además de la prórroga de los alquileres, también incluía un tope del 2 % a la subida que los propietarios podían aplicar a sus inquilinos. 

Tras la votación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado en los pasillo que el Gobierno va a llevar este decreto al Congreso "las veces que hagan falta".

Seguirá ampliación

 

 

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